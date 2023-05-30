Названы пять табу в одежде для женщин невысокого роста: эти ошибки могут испортить все. Фото

Не все предметы гардероба одинаково подходят высоким и низким красавицам. Некоторые тренды могут даже исказить фигуру миниатюрных дам, стремящихся выглядеть выше. Главная их ошибка в создании образа – неправильные пропорции.

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Чтобы вытянуть силуэт, нужно визуально сделать ноги длиннее, что удается не всем модным вещам. OBOZREVATEL расскажет о 5 табу для модниц невысокого роста (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Заниженная талия

Каким бы модным ни был в 2023 году тренд 00-х, он эффектно смотрится только на женщинах, которым не нужно казаться выше. Высокая талия визуально делает ноги более стройными и длинными, а низкая – наоборот.

Горизонтальные полосы

Очень опасный дизайн одежды как для низких красавиц, так и женщин с пышными формами. Он делает фигуру более широкой, за счет чего силуэт будет выглядеть еще ниже.

Сапоги до колен контрасного цвета

Если на светлые джинсы или брюки натянуть черные сапоги, ноги визуально делятся на части, что сделает их короче. Такое сочетание возможно только в том случае, если цвета обуви и брюк совпадают, ведь однотонность – лучший друг невысоких модниц.

Удлиненные жакеты

Удлиненный верх размывает контур фигуры, что делает ее неприметной. Оверсайз – не самый лучший выбор для женщин, которым нужно правильно расставить акценты в образе, чтобы выглядеть более высокими.

Укороченные штаны

Еще один враг низких модниц – укороченные штаны. И без того коротким ногам нужно прибавить несколько сантиметров удлиненными моделями.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 модных ошибках, которые почти все женщины совершают летом. В погоне за трендами мы иногда забываем об определенных нюансах. Например, просвечивается ли платье или юбка.

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