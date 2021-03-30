Названы пять незаменимых вещей в весеннем гардеробе-2021. Фото

Тренчи, вещи пастельных оттенков или кожаные штаны – тренды, без которых точно не обойтись этой весной. И чтобы проще было разобраться в этом вопросе, стилисты дали несколько важных советов.

Универсальный, удобный и стильный деним – незаменимая вещь в гардеробе 2021. Самый большой плюс заключается в том, что деним можно сочетать со множеством образов и деталей: от классики до более бунтарского стиля. Об этом пишет издание Elle.

Тренчи песочного, бежевого или белого оттенка сделают образ стильным и эффектным. Стилисты также рекомендуют потуже затянуть рукава и поднять воротник.

А вот вещи пастельных оттенков не сдают модных позиций по той простой причине, что легко комбинируются с другими цветами и пригодятся для разных мероприятий.

Стеганые вещи – огромный тренд сезона, который остался в демисезонном гардеробе еще с прошлой весны.

Были времена, когда кожаные штаны носили только рокеры или байкеры, однако теперь это далеко не так. Они могут служить идеальной заменой классических костюмных брюк. Лучше всего сочетать кожаные штаны с объемными жакетами, футболкой или же с кожаным блейзером.

Как сообщал OBOZREVATEL, какую верхнюю одежду носить этой весной. В новом сезоне на пике популярности будет несколько разных фасонов – от яркого бомбера до куртки oversize.