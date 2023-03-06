Названы пять моделей ботильонов, которые превратят любой образ в устаревший и скучный: о них пора забыть. Фото

Ботильоны – одна из самых востребованных пар обуви в зимне-весенний период, поэтому их нужно внимательно подбирать, ориентируясь на тренды и антитренды в обувной сфере. Неактуальная модель может испортить общий вид наряда, сделать его скучным или устаревшим.

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Внимание нужно обращать на все: материал, каблук, фурнитуру и аксессуары. Все эти детали каждый год видоизменяются и выходят из моды. OBOZREVATEL решил показать, какие ботильоны больше не в моде (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На высоких и острых каблуках

Выбирая обувь, следует помнить, что тренды в прошлом сезоне диктовали именно комфорт и простота. В этом году тенденции не изменились, поэтому элегантную пару на высоком каблуке лучше спрятать подальше в шкаф. Более стильно в новом сезоне будет смотреться модель на устойчивом каблуке средней высоты.

На танкетке

Аналогичный совет касается и ботильонов на танкетке. Эта модель выглядит устаревшей и безнадежно портит образ. Заменить ее можно низкой платформой.

На шнуровке

Шнуровки на ботильонах – не обязательный элемент, а скорее декор, потому от него можно легко отказаться. Если хочется добавить чего-нибудь яркого, стоит присмотреться к вариантам с принтом. В 2023 году особенной популярностью пользуется анималистический узор.

Из яркой и лакированной кожи

Яркая и лакированная кожа – абсолютный антитренд в мире моды. Впрочем, не стоит отчаиваться, ведь речь идет только о блестящих моделях. Кожаная обувь без лакированного покрытия все еще смотрится стильно.

Из бархата

Бархат, хоть и выглядит изящно, совсем непрактичный в дождливую и грязную погоду. К тому же, в этом году обувь из бархата выглядит устаревшей, поэтому на смену ей пришли модели из замши.

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