Названо топ-7 приемов, как произвести хорошее первое впечатление
Стилист Екатерина Полякова рассказала о нескольких важных приемах, которые помогут произвести хорошее первое впечатление. По словам специалиста, очень хороший способ – это открыть зону шеи и декольте.
Так, это действительно может способствовать более успешной коммуникации. И к тому же облегчит образ и подчеркнет изящность. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram.
- Открытая шея и декольте
Оставляйте зону шеи и декольте открытой, только не слишком глубокое и в меру. Это поможет произвести хорошее впечатление у других и способствует коммуникации.
- Нейтральные принты
Активные контрастные принты могут смотреться вызывающе. Лучше предпочесть спокойные цвета или вовсе однотонную гамму.
- Посадка по фигуре
Одежда должна быть не куцей и мешковатой. Также важна длина брюк и рукавов – слишком короткие и длинные будут смотреться неопрятно.
- Аккуратность
Чрезмерная небрежность вряд ли поможет в налаживании новых знакомств. Это касается и самих вещей, и деталей в образе – все очень важно.
- Соответствие обуви и сумки
Обувь, сумка и другие аксессуары должны быть аккуратными, ухоженными, чистыми и актуальными – это важный критерий.
- Естественный макияж
Легкий свежий макияж будет смотреться удачнее и способствовать приятному впечатлению. Избыток косметики может оказаться неуместным.
- Ухоженные волосы
Грязная голова вряд ли способствует успешной коммуникации, скорее всего даже просто-напросто оттолкнет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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