Названо топ-7 приемов, как произвести хорошее первое впечатление

Стилист Екатерина Полякова рассказала о нескольких важных приемах, которые помогут произвести хорошее первое впечатление. По словам специалиста, очень хороший способ – это открыть зону шеи и декольте.

Так, это действительно может способствовать более успешной коммуникации. И к тому же облегчит образ и подчеркнет изящность. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram.

Открытая шея и декольте

Оставляйте зону шеи и декольте открытой, только не слишком глубокое и в меру. Это поможет произвести хорошее впечатление у других и способствует коммуникации.

Нейтральные принты

Активные контрастные принты могут смотреться вызывающе. Лучше предпочесть спокойные цвета или вовсе однотонную гамму.

Посадка по фигуре

Одежда должна быть не куцей и мешковатой. Также важна длина брюк и рукавов – слишком короткие и длинные будут смотреться неопрятно.

Аккуратность

Чрезмерная небрежность вряд ли поможет в налаживании новых знакомств. Это касается и самих вещей, и деталей в образе – все очень важно.

Соответствие обуви и сумки

Обувь, сумка и другие аксессуары должны быть аккуратными, ухоженными, чистыми и актуальными – это важный критерий.

Естественный макияж

Легкий свежий макияж будет смотреться удачнее и способствовать приятному впечатлению. Избыток косметики может оказаться неуместным.

Ухоженные волосы

Грязная голова вряд ли способствует успешной коммуникации, скорее всего даже просто-напросто оттолкнет.

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