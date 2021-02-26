Названо топ-7 приемов, как произвести хорошее первое впечатление

София Ковнир
София Ковнир
Мода
1,6 т.
Названо топ-7 приемов, как произвести хорошее первое впечатление

Стилист Екатерина Полякова рассказала о нескольких важных приемах, которые помогут произвести хорошее первое впечатление. По словам специалиста, очень хороший способ – это открыть зону шеи и декольте.

Так, это действительно может способствовать более успешной коммуникации. И к тому же облегчит образ и подчеркнет изящность. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram.

  • Открытая шея и декольте

Оставляйте зону шеи и декольте открытой, только не слишком глубокое и в меру. Это поможет произвести хорошее впечатление у других и способствует коммуникации.

Открытая шея и декольте
  • Нейтральные принты

Активные контрастные принты могут смотреться вызывающе. Лучше предпочесть спокойные цвета или вовсе однотонную гамму.

Нейтральные принты
  • Посадка по фигуре

Одежда должна быть не куцей и мешковатой. Также важна длина брюк и рукавов – слишком короткие и длинные будут смотреться неопрятно.

Посадка по фигуре
  • Аккуратность

Чрезмерная небрежность вряд ли поможет в налаживании новых знакомств. Это касается и самих вещей, и деталей в образе – все очень важно.

Аккуратность
  • Соответствие обуви и сумки

Обувь, сумка и другие аксессуары должны быть аккуратными, ухоженными, чистыми и актуальными – это важный критерий.

Соответствие обуви и сумки
  • Естественный макияж

Легкий свежий макияж будет смотреться удачнее и способствовать приятному впечатлению. Избыток косметики может оказаться неуместным.

Естественный макияж
  • Ухоженные волосы

Грязная голова вряд ли способствует успешной коммуникации, скорее всего даже просто-напросто оттолкнет.

Ухоженные волосы

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