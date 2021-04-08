Названа вещь из 90-х, которая снова вернулась в моду. Фото

Любовь Блажко Мода 12:37, 8.04.2021 Обновлено: 12:41, 8.04.2021

Кроп-топы из банданы, которые имели невероятную популярность в 90-х года, снова актуальны.

Издание Daily Star пишет, что такой фасон одежды пользовался большим спросом среди мировых знаменитостей. Например, Бейонсе, Кристина Агилера и Бритни Спирс были большими поклонницами топа, сделанного из банданы (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Эту деталь гардероба стилисты рекомендуют сочетать с джинсами, спортивными штанами, кроссовками и куртками. Тем не менее, это не мешает смелым модницам экспериментировать и носить топ с юбками, легинсами и туфлями на каблуках.

Также в кроп-топах появлялись на публике модели Анджелина Анг (Angelina Ang), Дестини Мари (Destiny Marie), Курт Уолдинг (Court Walding) и Лора Эми (Laura Amy).

Кроп-топы из банданы снова в моде.
FashionNova/Instagram
Вещь, которая снова актуальна.
FashionNova/Instagram
Бейонсе выступала в топе из банданы.
Redferns

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • назван самый модный аксессуар весны 2021. На пике популярности сейчас косынки и яркие шелковые платки, которые пришли к нам из 50-60-х годов.

  • Стилист Екатерина Полякова собрала подборку обуви, которая остается популярной сквозь десятилетия. Например, ботинки на грубой подошве, практичные балетки и всеми любимые кроссовки.

  • Названы 5 самых неудачных сочетаний в одежде. К примеру, короткий топ будет плохо сочетаться с джинсами с низкой посадкой.

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Lady Мода

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