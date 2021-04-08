Названа вещь из 90-х, которая снова вернулась в моду. Фото
Кроп-топы из банданы, которые имели невероятную популярность в 90-х года, снова актуальны.
Издание Daily Star пишет, что такой фасон одежды пользовался большим спросом среди мировых знаменитостей. Например, Бейонсе, Кристина Агилера и Бритни Спирс были большими поклонницами топа, сделанного из банданы (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Эту деталь гардероба стилисты рекомендуют сочетать с джинсами, спортивными штанами, кроссовками и куртками. Тем не менее, это не мешает смелым модницам экспериментировать и носить топ с юбками, легинсами и туфлями на каблуках.
Также в кроп-топах появлялись на публике модели Анджелина Анг (Angelina Ang), Дестини Мари (Destiny Marie), Курт Уолдинг (Court Walding) и Лора Эми (Laura Amy).
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