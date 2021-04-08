Названо річ з 90-х, яка знову повернулася в моду. Фото

Любов Блажко Мода 12:37, 8.04.2021 Оновлено: 12:41, 8.04.2021

Кроп-топи з бандани, які мали неймовірну популярність у 90-х роках, знову актуальні.

Видання Daily Star пише, що такий фасон одягу мав великий попит серед світових знаменитостей. Наприклад, Бейонсе, Крістіна Агілера і Брітні Спірс були великими прихильницями топа, зробленого з бандани (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Цю деталь гардеробу стилісти рекомендують поєднувати з джинсами, спортивними штанами, кросівками та куртками. Тим не менш, це не заважає сміливим модницям експериментувати і носити топ зі спідницями, легінсами і туфлями на підборах.

Також у кроп-топах з'являлися на публіці моделі Анджеліна Анг (Angelina Ang), Дестіні Марі (Destiny Marie), Курт Уолдінг (Court Walding) і Лора Емі (Laura Amy).

Кроп-топи з бандани знову в моді.
FashionNova / Instagram
Річ, яка знову актуальна.
FashionNova / Instagram
Бейонсе виступала в топі з бандани.
Redferns

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • названо наймодніший аксесуар весни 2021. На піку популярності зараз косинки і яскраві шовкові хустки, які прийшли до нас із 50-60-х років.

  • Стилістка Катерина Полякова зібрала підбірку взуття, яка залишається популярною навіть через десятиліття. Наприклад, черевики на грубій підошві, практичні балетки і всіма улюблені кросівки.

  • Названо 5 найневдаліших поєднань в одязі. Наприклад, короткий топ буде погано поєднуватися з джинсами з низькою посадкою.

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