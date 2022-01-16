Названа самая модная вещь 2022 года: что это такое и как ее носить

В 2022 году модницам придется смириться с тем, что одежда оверсайз не будет занимать пальму первенства среди самых стильных вещей. Трендовым элементом гардероба в этом сезоне обещает стать кэтсьют – облегающий комбинезон. Он идеально подходит как для создания нарядного соблазнительного образа, так и для повседневного комфортного аутфита.

Первые кэтсьюты можно было увидеть еще в 90-х и 2000-х годах на главных героинях в фильмах "Убить Билла", "Матрица" и "Бэтмен", пишет Мarie Сlaire. Однако сейчас они трансформировались под современные стандарты и представления о моде.

На "красных дорожках" и просто на улицах города в обтягивающих комбинезонах неоднократно появлялись именитые иконы стиля, такие как Ким Кардашьян, Бейонсе и Эмили Ратаковски.

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Такую популярность среди звезд Голливуда (да и украинского шоу-бизнеса) кэтсьюты получили благодаря тому, что создают эффект сексуальности, одновременно закрывая все тело. Женщинам больше не нужно надевать голые платья, которые порядком всем надоели. Достаточно появиться в скромном луке, который подчеркивает все прелести фигуры, оставляя в образе уместную загадочность.

Обтягивающий комбинезон в черном, темно-синем или шоколадном цветах – самый универсальный и базовый. Его легко можно сочетать с жакетами, куртками, пальто и кардиганами. Носить под белые кроссовки классических моделей, грубые ботинки на массивной подошве или даже под ботильоны на каблуке, кожаные ботфорты и лоферы.

Однако дизайнеры рекомендуют добавить немного смелости и присмотреться к ярким цветам и необычным принтам таких комбинезонов. Свежая подача и уникальная интерпретация поможет оставаться самой стильной и привлекательной в 2022 году.

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