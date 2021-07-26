Назван самый модный цвет осени 2021: с чем носить

Особенно актуальным цветом в сезоне осень-зима 2021 станет лавандовый. Дизайнеры известных модных домов создают коллекции одежд именно с этим цветом, который помогает каждой почувствовать себя утонченной леди из сказок.

Такой нежный цвет идеально впишется в гардеробы модниц в виде теплых свитеров и кардиганов дождливой осенью и холодной зимой. С чем сочетать лавандовый цвет, сообщила стилист Зоя Панина в Instagram.

Так, нежный лавандовый идеально сочетается с ярким оранжевым, черным, белым и желтым. Также этот цвет можно носить и с разными оттенками зеленого, с цветом фуксии и светло-синим.

Видео дня

Кроме цвета лаванды, в сезоне осень-зима 2021 будет популярный темно-синий, коричневый, ультрафиолет, серый и золотой.

Отметим, что следовать модным трендам, которые предлагают дизайнеры – дело каждого. Не обязательно руководствоваться всеми новыми тенденциями ,а достаточно подобрать для себя несколько наиболее подходящих трендовых вещичек, которые помогут в создании актуальных образов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, стилист Екатерина Полякова рассказывала, что летом 2021 в моде купальники самых ярких оттенков, вещи, которые выполнены в технике кроше, и открытая обувь на маленьком каблуке.