Монатик, Дорофеева, Джамала. Самые модные наряды украинских звезд на премьере 'Дом Gucci' в Киеве

В Киеве, 24 ноября, состоялся премьерный показ фильма "Дом Гуччи", который посетили множество украинских знаменитостей. Среди них были исполнители Monatik, Надя Дорофеева, Джамала, Санта Димопулос и другие, которые предстали перед камерами в дресс-коде мероприятия – в нарядах от бренда Gucci.

Они выбрали образы в стиле героев ленты, примеряв костюмы с логотипом Gucci, надев бархатные жакеты и массивные аксессуары. Подробнее о том, как выглядели звезды украинского шоу-бизнеса на показе премьеры, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Украинский поп-исполнитель Monatik позировал в наряде от Gucci. На нем были надеты яркая желтая кофта и шапка в тон к ней, куртка с принтом бренда, черных штанах и белых кроссовках с желтыми вставками.

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Певица Джамала для выхода в свет выбрала черное мини-платье с объемными рукавами от бренда Litkovskaya. Образ дополнила колготками в сетку, массивными аксессуарами и полусапожками на невысоком каблуке.

Профессиональная теннисистка Элина Свитолина пришла в классическом черном, а певица Санта Димопулос в костюме от Gucci.

Певица Евгения Власова позировала в пальто с принтом гусиной лапки, а журналист Анатолий Анатолич в повседневной одежде – пальто, футболка, джинсы и кроссовки.

Что касается наряда певицы Нади Дорофеевой, то он был "total black" и состоял из кожаной куртки, черной кофты и штанов, а образ завершила шарфом от Gucci.

Среди знаменитостей на мероприятие пришли Монро, Ирина Данилевская, Анна Добрыднева, Полина Неня, Соломия Витвицкая, и другие.

Коротко о фильме:

"Дом Гуччи" – фильм об истории убийства внука основателя "Gucci" Маурицио Гуччи. Супруга Маурицио наняла киллера, чтобы убить мужа. Ее арестовали и она провела более 15 лет в тюрьме. В главных ролях – Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Сальма Хайек, Аль Пачино, Джереми Айронс.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония награждения American Music Awards 2021, на которой собрались множество знаменитостей и продемонстрировали эффектные наряды. Среди известных личностей была Карди Би, Дженнифер Лопес, участники рок-группы Måneskin и другие.