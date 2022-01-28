Модный провал. 5 частых ошибок женщин plus-size и способы их избежать

Модницам с фигурой plus-size обычно сложнее подбирать для себя одежду, которая подчеркнет преимущества фигуры и скроет недостатки. Многие женщины пытаются одеть что-то бесформенное и мешковатое, подвергаясь бессмысленному стереотипу, что пышные формы нужно прятать за избытком плотных материалов.

Издание Marie Claire разобрало гардероб одной из самых известных моделей plus-size Эшли Грэм, чтобы показать на примере ошибки, которые она иногда допускает. Ведь неудачные образы манекенщицы часто начинают повторять менее опытные красавицы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Total black

Существует распространенное мнение, утверждающее, что черный цвет – стройнит. Однако этот стереотип может вызывать противоположный результат, если выбрать неправильные материалы или фасон.

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В частности, черные детали в образе действительно могут визуально уменьшить одну из частей тела на фоне других, но total black look сразу выдаст все пропорции фигуры.

Слишком мешковатые вещи

Эксперты отмечают, что не следует прятать формы за избыточным количеством ткани. Бесформенные худи и широкие брюки не скроют нюансы фигуры, а наоборот прибавят тяжести образу.

Чтобы правильно расставить акценты, следует миксовать облегающие вещи со свободными, или выбирать прямые силуэты, которые "вытаскивают" вверх.

Неправильные пропорции

Конечно, выбирать одежду нужно по особенностям своей фигуры, однако существует силует, который не подходит обладательницам форм plus-size. Речь идет о зауженном низе и объемном верхе.

Вместо этого лучше подчеркнуть талию аксессуаром в виде широкого ремня, чтобы сбалансировать пропорции, советуют специалисты.

Сверкающая ткань

Мягкие ткани из блестящего материала обычно подчеркивают живот, легко теряют аккуратный вид, а также через них часто просвечиваются контуры белья. Специалисты рекомендуют выбрать для вечернего торжества наряды из матовых тканей, которые поглощают свет, а не отражают его.

Слишком простая одежда

Стилисты отмечают, что многие женщины, которые комплексуют из-за своей фигуры, любят простые вещи по типу однотонных широких футболок и свитеров, лосин и топов.

Подобный образ, по словам стилистов, привлекает внимание и кричит, что его обладательница недовольна внешним видом. Для начала можно разбавить аутфит яркими аксессуарами или просто добавить красок интересным вертикальным принтом.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 случаях, когда лучше выбрать одежду на размер больше, чтобы казаться более стройной. Правильное распределение акцентов в образе поможет подчеркнуть преимущества и скрыть недостатки.