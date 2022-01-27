5 случаев, когда лучше выбрать одежду на размер больше, чтобы казаться стройнее

Несмотря на распространеное мнение, что одежда не по размеру – уродует пропорции фигуры, существуют уникальные случаи, когда оверсайз делает стройнее. Правильное распределение акцентов в образе не только поможет подчеркнуть преимущества и скрыть недостатки, но и создаст стильный и удобный наряд.

Эксперты издания Marie Claire подчеркивают, что перед приобретением той или иной вещи нужно смотреть на то, как она сидит по фигуре, а не на заветные S, M или L. А в отдельных ситуациях специально выбирать одежду на размер больше (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца стойки).

Когда выбираете рубашки

Стилисты неоднократно отмечали, что в мужском отделе одежда хоть и преимущественно больше, однако сшита из более качественного материала и фурнитуры, чем в женском. Кроме того, в классической рубашке на несколько размеров больше есть возможность создать элегантный образ с открытыми ключицами и выглядеть более изящно на фоне мускулинного элемента.

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Когда выбираете футболки

Простые базовые футболки однозначно выглядят более стильно, если они имеют свободную посадку. Важно, чтобы трикотаж не облегал фигуру, ведь тогда есть вероятность просвечивания контуров белья в жаркие дни.

Когда выбираете платья

Если платье L сидит по фигуре лучше и подчеркивает его преимущества, то совсем не стоит переживать из-за этого, говорят эксперты. Например, платья-рубашки – подходят любому типу, особенно если добавить воздух за счет дополнительного размера.

Когда выбираете верхнюю одежду

В некоторых случаях следует рассматривать подбор верхней одежды и пиджаков оверсайз, чтобы создать прямой силуэт и скрыть лишние килограммы. Важно, чтобы линии плеч и талии находились в том месте, где их разместил дизайнер, а рукава не были слишком узкими.

Когда выбираете свитер

Выбирая такие вещи, как свитер и кардиган, нужно рассчитывать, что он может "сесть" после стирки и существенно уменшится в размерах. К тому же, облегающие вещи подобного фасона выглядят неактуально, а свободные – придадут ощущение комфорта и практичнее в носке.

Ранее OBOZREVATEL писал о 7 вещах из мужского гардероба, к которым следует присмотреться в магазине. Тренд на "унисекс" и свободные фасоны уже долгие годы остается на пике популярности.