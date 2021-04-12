Модные солнцезащитные очки сезона весна-лето 2021: названы главные тренды. Фото

Солнцезащитные очки – один из эффективных способов дополнить образ. В сезоне весна-лето популярными будут узкие модели, с цветными стеклами, авиаторы и многие другие.

OBOZREVATEL отобрал самые модные и необычные очки, которые были представлены дизайнерами. Они точно привлекут всеобщее внимание (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Узкие очки

Узкие очки уже который год находятся на пике популярности. Такая модель подойдет под любую форму лица. Она добавит изюминку даже в очень сдержанный образ.

Трендовые узкие солнцезащитные очки elle.ua

С цветными стеклами

В этом году, как никогда ранее, было много красочных очков на подиумах: с зелеными, красными, розовыми, желтыми стеклами. Выбирайте любимый цвет и оставайтесь в тренде.

Трендовые солнцезащитные очки с цветными стеклами mollaonline.store

Трендовые солнцезащитные очки с цветными стеклами elle.ua

Оверсайз

Очки на половину лица все также актуальны, особенно с выраженной угловатой формой. Это аксессуар, который подойдет под любой наряд.

Трендовые солнцезащитные очки в стиле оверсайз shafa.ua

Трендовые солнцезащитные очки в стиле оверсайз lady-glamor.ru

Авиаторы

Модницам также не обойтись без любимых авиаторов. В сезоне весна-лето делайте ставку на коричневые или бежевые стекла и золотую металлическую оправу.

Трендовые солнцезащитные очки-авиаторы elle.ua

Круглые

Не менее актуальным в 2021 году будут и аккуратные круглые очки, которые носили почти все модели на показе Chanel. Особенно популярны – сдержанные модели с ультратонкой оправой. Чем минималистичнее, тем лучше.

Трендовые круглые солнцезащитные очки elle.ua

Трендовые круглые солнцезащитные очки ochkarium.com.ua

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