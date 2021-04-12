Модні сонцезахисні окуляри сезону весна-літо 2021: названо головні тренди. Фото
Сонцезахисні окуляри – один з ефективних способів доповнити образ. У сезоні весна-літо популярними будуть вузькі моделі, з кольоровими скельцями, авіатори й багато інших.
OBOZREVATEL відібрав наймодніші й найнезвичніші окуляри, які були представлені дизайнерами. Вони точно привернуть загальну увагу (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Вузькі окуляри
Вузькі окуляри вже котрий рік перебувають на піку популярності. Така модель підійде під будь-яку форму обличчя. Вона додасть родзинку навіть в дуже стриманий образ.
З кольоровими скельцями
Цьогоріч, як ніколи раніше, було багато барвистих окулярів на подіумах: з зеленими, червоними, рожевими, жовтими скельцями. Обирайте улюблений колір і залишайтеся в тренді.
Оверсайз
Окуляри на половину обличчя так само актуальні, особливо з вираженою незграбною формою. Це аксесуар, який підійде під будь-яке вбрання.
Авіатори
Модницям також не обійтися без улюблених авіаторів. У сезоні весна-літо робіть ставку на коричневі або бежеві скельця і золоту металеву оправу.
Круглі
Не менш актуальним у 2021 році будуть й акуратні круглі окуляри, які носили майже всі моделі на показі Chanel. Особливо популярні – стримані моделі з ультратонкою оправою. Чим мінімалістичніше, тим краще.
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