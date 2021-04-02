Модные колготки в 2021 году: названы топ-5 моделей

В 2021 году колготки стали одним из главных трендов современной моды. В новом сезоне актуальными будут необычные принты, логотипы и разноцветные модели.

Такой практичный аксессуар не только комфортно сядет на вас, но и прибавит образу больше стиля и красоты. О модных вариантах колгот в 2021 году – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Колготы в горошек

Такой принт в тренде уже не первый год и считается классикой. Есть на любой вкус – черные, бежевые и даже матовые модели. Они будут хорошо выглядеть в каждом луке.

Такой принт в тренде уже не первый год и считается классикой

Стразы

Это довольно-таки смелый вариант, но в то же время очень стильный. В 2021 году популярными будут колготы в сетку с небольшими камнями. Их можно надеть под однотонное платье, юбку и даже джинсы с дырками, и тогда вы точно покорите окружающих.

Это довольно-таки смелый вариант, но в то же время очень стильный

Логотипы

В 2021 году все больше актуальными стают колготы с логотипами известных модных домов. Например, Gucci, Fendi, Chanel, Dolce & Gabbana и другие бренды активно начали представлять в своих коллекциях подобные модели.

В 2021 году все больше актуальными стают колготы с логотипами известных модных домов

Цветные колготы

Ведущие модельеры зачастую используют яркие цвета для создания колготок. Самыми трендовыми в 2021 году будут однотонные колготы плотной текстуры.

Ведущие модельеры зачастую используют яркие цвета для создания колготок

Кружевные колготы вернулись из 80-х

Подобные модели отлично сочетаются с модными в этом сезоне ботинками и сапогами на грубой подошве. Колготы созданы для тех, кто хочет подчеркнуть свою женственность и сделать акцент на ногах.

Колготы созданы для тех, кто хочет подчеркнуть свою женственность и сделать акцент на ногах

Как сообщал OBOZREVATEL: