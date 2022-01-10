Модные эксперты назвали 10 вещей, которые стоит добавить в гардероб в 2022 году

Модные эксперты создали список необходимых вещей в гардеробе каждой модницы в 2022 году. С ними любой образ заиграет новыми красками и будет выглядеть стильно.

Слова специалистов передает глянец Vogue, отмечая, что перечисленные элементы помогут выглядеть ярко, современно и свежо. Некоторые вещи могут показаться диковинкой, однако дизайнеры уже демонстрируют их в своих коллекциях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Серебряный цвет

Одежда цвета металлик сейчас все чаще появляется на показах модных брендов. Хотя раньше блестящий цвет предпочтительно выбирали для вечеринок, в 2022 году он станет актуальным и в обыденных образах.

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Графический принт

Геометрические узоры, несомненно, сдвинут стандартные однотонные ткани в трендах. В этом году особенно популярны принты с контрастным сочетанием белого и черного.

Воротник в стиле 70-х

Удлиненный воротничок, выглядывающий из-под свитшота или кардигана – хит 2022 года. Модельеры уже сейчас демонстрируют на моделях рубашки с острыми воротничками в стиле 1970-х годов.

Оранжевый

По словам экспертов, сезон весна-лето будет особенно богат одеждой мандаринового оттенка. Он не только визуально делает образ более ярким и интересным, но и дарит позитивный настрой.

Стеганные шорты

Мягкие шорты-бермуды, укороченные до середины бедра, с высокой талией и свободным кроем – выходцы из спортивного гардероба, но это не значит, что их нужно использовать только для тренировок. В жаркие летние дни они станут мастхевом в гардеробе.

Куртка-сафари

В 2022 году верхнюю одежду цвета хаки с избытком карманов можно будет увидеть на поклонниках Ив Сен-Лорана, ведь дизайнер стилизовал куртки-сафари под повседневный стиль. Считается, что она станет альтернативой классическим джинсовым и кожаным курточкам.

Прозрачный материал

Тренд для самых смелых и уверенных в себе модниц – прозрачная или полупрозрачная одежда. Скоро ее будут одевать не только звезды на красную дорожку, но и рядовые модницы без комплексов.

Классический жилет

Дизайнеры буквально "вытащили" жилет из костюма-тройки и дали ему новую жизнь, сделав отдельным элементом гардероба. Следует отметить, что инвестиция в такой элемент является беспроигрышным вариантом. Это вневременная и классическая вещь, которая сохраняет актуальность, как в формальном дресскоде, так и в повседневном стиле

Трикотажные костюмы

В этом году рекомендуют обратить внимание на костюмы, состоящие из шорт и топа с длинным рукавом или кардигана. Трикотажный материал с интересными узорами будет выглядеть стильно и свежо в следующем сезоне.

Ремень

Эксперты советуют приобрести несколько ярких ремней разного фасона и дизайна. Необычный пояс разбавит даже классический образ, добавив ему "изюминку".

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