Модная обувь на весну 2021: стилист назвала трендовые модели
Стилист Екатерина Полякова назвала популярную обувь на весну 2021. Варианты в этом сезоне на любой вкус – и, если хочется чего-то женственного, и, если продолжаете держать курс на грубость.
Самое главное, помнить о балансе. Хорошо, когда есть контрасты: нежное с грубым, женственное с маскулинным. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram.
- Балетки
Такая обувь снова в моде. И жесткие, и мягкие, с острым, квадратным и закругленным мысом. Декор по типу цепочек приветствуется.
- Слипоны
Эта обувь тоже теперь актуальна. Ее можно носить и с джинсами, и платьями, юбками в расслабленном стиле.
- Кроссовки
Эти модели – с мягкой плавной формой – в этом сезоне особенно актуальны. Кроме того, нужно немного уходить от чрезмерного объема.
- Лоферы
Здесь тенденция обратная, лоферы от классики уходят в более маскулинный стиль, но при этом может быть каблук.
- Ботинки с прорезиненными вставками
Эта обувь такая, будто вы собрались в ней на рыбалку. Наиболее актуальны контрастные детали.
- Сапоги
Актуальны и на каблуке, и на плоском ходу. Прослеживается тенденция более собранного голенища, не такого широкого.
- Ботильоны
На тонком каблуке или устойчивом. С острым или квадратным мысом, а тренд – украшения в виде цепочек.
- Туфли
Одни из самых актуальных в этом сезоне – туфли с перемычкой на подъеме. Как с каблуком (даже большим), так и без.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Екатерина Полякова рассказала, каких ошибок не стоит допускать в повседневных образах. Она показала самые популярные наряды в этом сезоне.
Также стало известно, какие сумки будут наиболее популярными в 2021 году. Основным трендом остается минимализм, четкость форм и линий, а также допустимы интересные детали и несложный декор.
В гардеробе рано или поздно появляются вещи, которые уже вышли из моды. Стилист Екатерина Полякова рассказала о главных антитрендах 2021 года.