Модная обувь на весну 2021: стилист назвала трендовые модели

Стилист Екатерина Полякова назвала популярную обувь на весну 2021. Варианты в этом сезоне на любой вкус – и, если хочется чего-то женственного, и, если продолжаете держать курс на грубость.

Самое главное, помнить о балансе. Хорошо, когда есть контрасты: нежное с грубым, женственное с маскулинным. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram.

Балетки

Такая обувь снова в моде. И жесткие, и мягкие, с острым, квадратным и закругленным мысом. Декор по типу цепочек приветствуется.

Слипоны

Эта обувь тоже теперь актуальна. Ее можно носить и с джинсами, и платьями, юбками в расслабленном стиле.

Кроссовки

Эти модели – с мягкой плавной формой – в этом сезоне особенно актуальны. Кроме того, нужно немного уходить от чрезмерного объема.

Лоферы

Здесь тенденция обратная, лоферы от классики уходят в более маскулинный стиль, но при этом может быть каблук.

Ботинки с прорезиненными вставками

Эта обувь такая, будто вы собрались в ней на рыбалку. Наиболее актуальны контрастные детали.

Сапоги

Актуальны и на каблуке, и на плоском ходу. Прослеживается тенденция более собранного голенища, не такого широкого.

Ботильоны

На тонком каблуке или устойчивом. С острым или квадратным мысом, а тренд – украшения в виде цепочек.

Туфли

Одни из самых актуальных в этом сезоне – туфли с перемычкой на подъеме. Как с каблуком (даже большим), так и без.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Екатерина Полякова рассказала, каких ошибок не стоит допускать в повседневных образах. Она показала самые популярные наряды в этом сезоне.