Модель покорила сеть дефиле в платье, которое оказалось скатертью и смело все со стола, на винтажном показе моды в Копенгагене

Модный показ бренда (Di)vision на Неделе моды в Копенгагене (Дания) удивил пользователей сети неожиданным перформансом. Во время шоу одна из "гостей", которой оказалась модель Сара Дахлинг, привлекла к себе внимание, после чего поднялась и прошлась среди зрителей в платье, которым весь показ была скатерть за ее столом.

Видео дня

Шлейф вместе с бокалами, тарелками и приборами проехался по полу за манекенщицей. Ролик стал вирусным в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте к концу страницы).

(Di)vision посвятил новый показ возрождению моды 90-х и 00-х. Шоу проходило в бывшем королевском дворце в парке "Фредериксберг Гарденс". Гостей рассадили не в ряды, а за столы с белыми скатертями, пока между ними дефилировали модели.

Коллекция Dressed for disaster ("Одетые для катастрофы") сопровождалась джазовыми каверами на песни легенд альтернативного рока – Linkin Park и Green Day.

Посреди шоу Сара Дахлинг благодаря чайной ложке и бокалу попросила внимания, после чего поднялась и дождалась, пока на нее посмотрят все гости. Под аплодисменты и одобрительные возгласы модель пошла вперед, а за ней неожиданно потянулся шлейф, который все это время служил скатертью.

Видео с неожиданной концовкой стало массово распространяться в сети, ведь такой развязки никто не ожидал.

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