Самые модные вещи лета 2021 и как их носить. Фото готовых образов
Кепки, рубашки, сумки-багеты, сандалии из веревок и платья в бельевом стиле – как носить эти самые трендовые новинки этого лета, все еще мало кому понятно.
Хотя эти вещи и сделают вас самой модной девушкой в окружении, их тяжело сочетать между собой. OBOZREVATEL решил помочь и сделал шпаргалку по самым актуальным летним элементам гардероба с готовыми образами и подсказками, с чем их носить.
Шляпы, кепки и платки
Летом без головного убора не обойтись, ведь он не только защищает волосы от выгорания и сухости, но и добавляет шарма и стиля в любой повседневный образ. В 2021 году кепки стало модно носить не только с шортами, а шляпы стало можно комбинировать даже с офисными костюмами.
А вот звание главного головного убора лета 2021 достается платкам, поскольку с ними можно экспериментировать до бесконечности, используя их в качестве банданы, косынки или повязки.
Вдохновляемся примерами зарубежных инфлюенсеров и стилистов.
Модные босоножки 2021
Элегантные и сексуальные, босоножки на тонких ремешках – по-прежнему хит сезона. С ними обычно не возникает проблем, поскольку такую обувь легко комбинировать как с короткими шортами, так и с воздушными сарафанами.
Также из 2000-х вернулись в моду вьетнамки на каблуке, которые могут разбавить и строгий образ с джинсами, и подчеркнуть изящные ножки на свидании. Плетеные сандалии, напоминающие гладиаторы, лучше всего сочетаются с легкими летними платьями и короткими шортами, как и неоновые мюли.
Какие платья носить летом 2021
Как и в прошлом году, на пике популярности остаются шелковые платья-слип. В этом случае лучше отдать предпочтение открытым лодочкам на каблуке или белым кедам, если дополнять образ жакетом в цвет обуви.
На прохладную погоду летом стилисты рекомендуют обратить внимание на платья с длинными рукавами в цветочном принте. Также в тренде будут платья с объемными рукавами, короткие шелковые платья на бретелях и длинные на пуговицах по фигуре.
Самые модные сумки лета 2021
В разнообразной палитре выступает этим летом сумка-багет, которая начала захват наших гардеробов еще год назад. Носить такой аксессуар можно и с формальной рубашкой оверсайз, и с романтическим платьем, грубой обувью на толстой подошве и босоножками на каблуках.
Самым горячим трендом в эти жаркие месяцы будет нейлоновая сумка базового черного или акцентного яркого цвета.
Маст-хев сезона лето 2021
Длинная рубашка со свободным струящимся кроем – абсолютный must have ближайших нескольких месяцев и даже лет.
Можно купить трендовую неонового розового или зеленого цвета, а можно отдать предпочтение классике, и приобрести бледно-голубую и даже белую длинную рубашку. Ее можно носить и как второй слой на трикотажный топ с шортами или на платье в бельевом стиле, и на голое тело, дополняя кроссовками или босоножками.
Трендовые джинсы этим летом можно подобрать на любой вкус и фигуру: на пике популярности будут прямые, с разрезами, широкие и с вырезами в районе пояса.
Тренд на экологичность и ответственное потребление создал моду на универсальный костюм, который может заменить добрую половину летнего гардероба, – льняные двойки в разных расцветках. Такой элемент гардероба можно комбинировать практически со всей обувью и аксессуарами, меняя свой стиль от спортшика до строгого офисного.
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