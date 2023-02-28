Мешковатые джинсы будут в тренде весной 2023: с чем носить и как создать идеальный street style образ. Фото

Каждый год мода на джинсы видоизменяется, а полки магазинов пополняются новыми моделями. В этом сезоне на пике популярности будут мешковатые штаны в комбинации с оверсайзом.

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Их легко стилизовать в обыденных образах и сочетать с базовыми элементами гардероба. OBOZREVATEL решил показать, как мешковатые штаны сейчас носят красотки во всем мире (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Джинсы классических оттенков можно комбинировать как с тусклыми цветами, так и с яркими оттенками. Поскольку мешковатые штаны создают массивный низ, на верх лучше выбрать что-нибудь приталенное, если речь не о верхней одежде.

Стильно с мешковатой моделью будет смотреться оверсайз жакет или пиджак. Весной такая комбинация будет особенно выигрышной, ведь палящее солнце будет быстро сменяться прохладными вечерами.

Широкие брюки одинаково модно будут смотреться с базовыми свитерами и рубашками, а также стильными открытыми топами. Ориентироваться нужно только на погоду, ведь неуместно легкая одежда – залог неудачного внешнего вида.

Пальто в сочетании с мешковатыми джинсами позволит создать теплый образ и придать ему женственность. Такой street style look можно смело надевать даже на деловые встречи.

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