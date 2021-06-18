Летние образы 2021: что стоит добавить, а что лучше выбросить из гардероба. Фото

Опытный стилист Екатерина Полякова рассказала не только о самых трендовых вещах этого лета, но и наглядно продемонстрировала, от чего стоит отказаться. К примеру, брюки с оборками на поясе или обтягивающие мини шорты давно вышли из моды.

А вот белое летящее воздушное платье – абсолютный тренд, который пригодится и для отпуска, и для длинных вечерних прогулок. Об этом эксперт сообщила в своем Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

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Джинсовая куртка уже множество сезонов подряд не сдает модных позиций. Однако стоит запомнить, что узкий и короткий вариант куртки в этом году неактуален.

Мини-шорты, обтягивающий топ и каблуки – образ, без которого точно можно обойтись этим летом. На смену ему пришли вещи свободного кроя и расслабленность в аутфитах.

Этим летом в моде яркие цвета, но их нужно сочетать с вещами, которые будут дополнять образ, а не делать его чересчур пестрым.

Брюки и шорты с оборкой на талии давно устарели. Лучше отдать предпочтение нарядам с высокой талией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Полякова дала несколько лайфхаков, которые связаны со стилем и одеждой. По ее словам, если вы не знаете, как носить ту или иную вещь, можно поискать примеры на Pinterest – запросы лучше формулировать на английском языке.