Легендарный принт горошек снова вернулся в моду. Фото

Каждый весенне-летний сезон модницы примеряют платья, комбинезоны и блузы в горох. И это вовсе неудивительно, ведь такой принт для многих стал классикой, подходящей для разных мероприятий и случаев.

OBOZREVATEL подробнее расскажет об этом тренде, чтобы выяснить, как ему удается не сдавать модных позиций уже несколько сезонов подряд (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Настоящий модный прорыв принт "горох" совершил еще в 50-х годах, когда в моде был стиль пин-ап. Сегодня же мировые дизайнеры и модельеры не перестают творить новые образы, вдохновляясь трендами из прошлого.

Но главный плюс горошка в том, что он подходит женщинам практически любой комплекции и любого возраста. Важно запомнить несколько маленьких хитростей: большой "горох" визуально добавляет объема, тогда как в случае с мелким "горохом" ситуация полностью противоположная – он сохраняет пропорции правильными, поэтому является более универсальным вариантом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что платья в пасторальном стиле, которые по-другому называют "пастушьими" – один из главных трендов сезона весна-лето 2021. Главной отличительной чертой таких нарядов являются струящиеся и воздушные натуральные ткани, простые линии и силуэты, полевые узоры, открытые плечи и объемные рукава.