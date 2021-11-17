Леди Гага и Джаред Лето пришли на премьеру 'Дома Gucci' в Нью-Йорке с мамами. Фото

В Нью-Йорке вечером во вторник, 16 ноября, состоялась премьера фильма "Дома Gucci". Среди гостей, которые были замечены на мероприятие – известная певица Леди Гага, которая предстала перед камерами в полупрозрачном платье, актриса Сальма Хайек, позировавшая в бархатном наряде с откровенным вырезом и музыкант Джаред Лето в ярком костюме.

Кроме вышеуказанных знаменитостей, на премьеру пришли актеры Адам Драйвер, Аль Пачино и другие. О том, как выглядели мировые звезды, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Популярная певица, 35-летняя актриса Леди Гага появилась на премьере в женственно образе. Она позировала в обтягивающем платье черного цвета от "Armani Prive" с бантом на плече. Оно было с полупрозрачной тканью, которая закрывала обнаженную грудь звезды.

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Своей образ она дополнила ярким макияжем, с акцентом на глаза и губы, а также аксессуарами в виде массивного серебряного браслета, колец и сережек. Волосы Гага собрала наверх.

Благодаря достаточно открытому платью, можно с лёгкостью рассмотреть татуировки актрисы.

Обладательница премии "Оскар", 55-летняя актриса Сальма Хайек появилась на премьере кино в Нью-Йорке в эффектном платье с откровенным декольте и разрезом на ноге. Синий бархатный наряд от "Gucci" в стиле колор-блок (искусство сочетания ярких цветов) с вырезом на груди, демонстрирует пышный бюст звезды.

Аутфит она дополнила аксессуарами в виде колец, сережек. Также она сделала яркий макияж, с акцентом на губы, которые накрасила алой помадой. Свои темные волосы она оставила распущенными и аккуратно заправленными за ушами.

Образ музыканта и актера Джареда Лето, достаточно сильно выделялся от остальных. Он появился перед камерами в ярком наряде. Знаменитость предпочел желтый бархатный костюм, поверх которого надел шубу молочного цвета. Он был обут в золотые туфли.

Что касается остальных звездных гостей премьеры, то например легендарный американский актер и режиссер Аль Пачино предстал в total-black, а исполнитель одной из главных ролей в фильме "Дом Gucci" Адам Драйвер был в классическом смокинге.

Режиссер киноленты Ридли Скотт появился в черном костюме, голубой рубашке и лаковых туфлях. Его сопровождала супруга Джианнина Фасио, которая была в черном маленьком платье на тонких бретелях и в длинных перчатках бирюзового оттенка.

Стоит отметить, что некоторые знаменитости пришли на премьеру со своими родителями. Например, Леди Гага пришла в сопровождении 67-летней мамы Синтии Джерманотты и 64-летнего отца Джо.

Также на мероприятие появилась 68-летняя мама музыканта Джареда Лето.

Коротко о фильме:

" Дом Gucci " – в основу киноленты легла реальная история жизни членов семейства Гуччи. После 12 лет брака, внук основателя модного дома Маурицио и его жена Патриция Реджани развелись. Через некоторое время экс-супруга Патриция заказала убийство Маурицио, из-за чего ей вынесли приговор – 29 лет тюрьмы.

В главных ролях – Леди Гага, Джаред Лето, Адам Драйвер, Сальма Хайек, Том Форд, Аль Пачино и другие.

Премьера фильма в Украине назначена на 25 ноября 2021 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Лондоне состоялась премьера кино "Дом Gucci". Большинство актеров для премьеры символически выбрали яркие наряды от Gucci.