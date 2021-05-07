Кроксы признали самой удобной и модной обувью в 2021 году

В 2021 году кроксы станут самой удобной и желанной обувью. Мировые знаменитости, такие как Джастин Бибер, Ариана Гранде и другие часто выходят в свет в кроксах, а рэпер Пост Малон в конце 2020 года запустил собственную линейку, украсив их "тайными знаками".

Старший редактор мужской одежды в WGSN Ноа Загор отметил, что спрос потребителей на объемную обувь связан с воспеванием тренда на использование "папиного гардероба". Об этом пишет журнал Marie Claire (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Одной из тех, что считает кроксы не только удобной обувью, но и модной, является певица Ариана Гранде. Несмотря на то, что изначально ее поклонники признали выбор девушки неудачным, многие изменили свое мнение после того, как золотые кроксы появились на красной ковровой дорожке "Оскара".

Также кроксы появились на премии "Эмми" в сентябре с подачи актера Николаса Брауна, а падчерица вице-президента США Элла Эмхофф, выпустив коллекцию вязанной одежды в феврале, отметила, что носить подобные образы "разрешено только с кроксами". Кроме того, супермодель Хайди Клум также приобрела собственную пару ярко-желтых кроксов.

"Не думаю, что они пропадут с нашего поля зрения надолго. Считаю, что они станут такой же частью коллекции как Air Force, Vans или Chucks. Они становятся именно той практичной обувью, которая должна быть у каждого", – добавил Ноа Загор.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, сабо на деревянной подошве, или клоги – тренд, на который ранее решались лишь немногие. Однако этой весной все изменилось, ведь такая модель обуви снова актуальна.