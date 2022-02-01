57-летняя супермодель открыла последний кутюрный показ Valentino и восхитила всех. В чем секрет красоты Кристен Макменами

Легендарная супермодель Кристен Макменами восхитила зрителей кутюрного показа Valentino, открыв шоу в роскошном мини-платье с вырезом-сердечком и выглядывающими снизу черными чулками. 57-летняя звезда начала карьеру еще в 1985 году, но даже сейчас ничем не уступает юным манекенщицам, а секретом красоты называет регулярный домашний уход за кожей и волосами.

Как сказано на сайте бренда, коллекция Valentino весна/лето-2022 "Анатомия кутюра" была создана креативным директором Пьерпаоло Пиччоли, чтобы переосмыслить ритуалы и процессы моды, а также создать канон, отражающий богатство и разнообразие современного мира. Макменами вышла к публике первой, представив новое представление дизайнера о маленьком черном платье (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Макменами пережила пик популярности в 90-х, когда сделала короткую стрижку и еще и лишилась бровей. Это смотрелось очень оригинально на фоне ее андрогинной внешности.

Эпатажная красота звезды покорила таких дизайнеров с мировым именем, как Карл Лагерфельд, Джанни Версаче, Питер Линдберг и Юрген Теллер. Они ценили Макменами за то, что она не побоялась нетипичного образа в то время, когда известными в основном становились манекенщицы со стандартной внешностью.

Лагерфельд даже выдал свою музу замуж, выведя модель к алтарю к жениху, фотографу Майлзу Олдриджу. Модельер также сшил для тогда уже беременной Макменами подвенечное платье.

В 2021 году модель снова вернулась на известные подиумы. Она стала приглашенной звездой коллаборации Fendi и Versace, а затем еще и снялась в рекламной кампании коллекции Gucci Aria.

В то же время звезда признавалась, что демонстрировать свои морщины и другие признаки старения (кроме седых волос) она не может.

"Я была барменом, а затем в 17 лет стала моделью. Когда кто-то говорил: "О боже, твоя съемка в итальянском Vogue просто потрясающая", – я чувствовала такую гордость. Когда люди лайкают мои публикации, я чувствую себя примерно так же", – цитирует ее Buro.

"Я не хочу быть слишком серьезной. Не хочу говорить о политике. Не хочу показывать свои недостатки. Я хочу, чтобы люди смотрели на фотографии как на фантазию. Я подписана на женщин, которые демонстрируют в Instagram свои морщины, обвисшую кожу. Они молодцы, но я никогда так не смогу", – говорила модель.

Что касается волос знаменитости, то она перестала их красить, когда они начали седеть. Фактически, она оказалась в тренде еще до того, как платиновые волосы стали модными.

В интервью Vogue она говорила, что секрет ее роскошных длинных локонов – в минимальном, но достаточном уходе. При этом модель не посещает салоны, а делает все дома.

"Мне просто понравилось, как выглядит мой естественный седой цвет. Я беру самый простой шампунь и кондиционер, и, как бы это плохо ни звучало, я очень редко мою волосы. В салоны не хожу, потому что это дорого, а я могу привыкнуть к этому и оставлять там кучу денег", – пояснила она.

Макменами делает укладку только для работы, а дома заплетает косички или распускает волосы. Она также пользуется кокосовым маслом, которое наносит на кончики.

Коротко о знаменитости:

Кристен Макменами – американская фотомодель и актриса, которая родилась 13 декабря 1964 года. Прославилась благодаря своей необычной внешности и после того, как в начале 1990-х кардинально изменила имидж.

Предлагаем посмотреть, как выглядела Макменами на показе Valentino весна/лето-2022:

Как писал OBOZREVATEL, ранее Шарлотта Казираги, внучка Грейс Келли и дочь принцессы Монако Каролины, приняла участие в модном показе Chanel верхом на лошади. Событие произошло в Париже (Франция), в комплексе Grand Palais Éphemere. Феерическое появление наследницы трона Монако на скакуне открыло показ.