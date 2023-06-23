Комфорт в жаркие дни: льняной костюм, платье в технике кроше и другие идеи, что носить летом 2023

Летом, когда отметка на термометре поднимается до 35-40 градусов, хочется круглые сутки сидеть под кондиционером. А выходить на улицу приходится. К счастью, дизайнеры позаботились об этом: создали немало трендовой одежды, в которой каждая будет чувствовать себя комфортно.

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Какие вещи актуальны для жаркого лета 2023? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Льняной костюм с топом и шортами

Лен не только дает телу "дышать", но и благодаря текстуре выглядит "дорого". Лучше всего делать ставку на костюмы с удобными шортами свободного кроя и с топом. Завершите свой образ мюлями, слингбэками, босоножками или сандалиями.

2. Платье в бельевом стиле

Это один из лучших вариантов для жаркого лета. Платье-комбинация изготавливается из легких тканей (шелка или атласа) и имеет полуприталенный крой, что практично. Для изящного образа выбирайте наряды с кружевом, а для дерзкого – надевайте платье поверх футболки.

3. Костюм или платье в технике кроше

Казалось бы, вязаные вещи точно не стоит носить летом. Однако те, что в технике кроше, будут уместны, ведь отлично пропускают воздух. Костюм или платье станут вашими фаворитами. Их легкая вязка, фантазийные узоры и полупрозрачность манят своей нежностью и деликатностью.

4. Топ или корсет и мини-юбка

С такой комбинацией каждый ваш выход будет эффектным. Главное – вещи должны быть изготовлены из натуральных тканей, что "дышат" (лен, хлопок и т.п.). Если аутфит в пастельных оттенках – дополните его яркими украшениями или обувью насыщенного цвета (мюлями или балетками).

5. Хлопковый костюм с платком

Платок – один из самых простых способов стилизовать вещи и добавить к образу парижского шика. Еще один плюс – данный аксессуар спасает волосы от выгорания, а голову – от солнечного удара. Сразу куча преимуществ.

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