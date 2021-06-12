Какие цвета старят женщин: они мигом прибавят 10 лет

Украинский дизайнер Андре Тан назвал типичные ошибки женщин в одежде и косметике, которые существенно добавляют им года.

Так, в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL модельер признался, что в первую очередь следует избегать сочетание красного и черного цветов в образе.

"Такую комбинацию не следует применять особенно женщинам за 40, поскольку сочетание черного и красного добавляет автоматически +10 лет", – рассказывал Тан.

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Также нужно отказаться от неоновых цветов в одежде и от крупного цветочного принта, которые существенно старят.

Помимо одежды необходимо обратить внимание на косметику. Женщинам за 40 лет не следует наносить чрезмерное количество средств для макияжа. Кроме того, чтобы не состарить образ, следует выбирать натуральный маникюр и забыть об образе "женщины-кошки". Тан рекомендует делать акцент на естественности.

"Также у вас должны быть волосы естественного цвета. Если вы всю жизнь были жгучей блондинкой, тогда необходимо добавить в оттенок немного натуральности и поиграть с методом окрашивания", – объяснял дизайнер.

Освежить образ и омолодить себя на 10 лет, как минимум, поможет новая стрижка. Так, по словам Андре Тана, женщинам за 40 лет нужно выбирать короткие стрижки, к примеру, каре. Новый образ позволит выглядеть моложе, приоткроет шею и скроет недостатки лица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан показал, какая обувь давно устарела, какая является базовой, а какую можно отнести к трендам летнего сезона. Так, на опубликованных снимках видно, что тенденции существенно изменились за несколько лет.