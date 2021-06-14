Какие шорты в моде летом 2021: назван самый стильный фасон. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Мода
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Стильно и практично: какие шорты стали самыми трендовыми этим летом

За последний год мода существенно изменилась: на смену эффектным и не всегда практичным нарядам пришел комфорт и спортивный стиль. Именно по этой причине шорты на резинке имеют все шансы стать настоящим хитом этого лета.

Дизайнеры предлагают модницам на выбор сразу два варианта – аллюзия на тренировочные шорты из трикотажа, а также боксеры из атласной ткани. Сочетать их можно практически со всеми остальными вещами в гардеробе, передает издание Elle (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

По словам опытных специалистов, пригодится почти все: и классические футболки, и кроп-топы, и олимпийки, и рубашки свободного кроя, и даже джинсовые куртки.

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Какие шорты в моде.
Какие шорты в моде летом 2021.
Спортивный стиль в тренде.
Спортивный стиль в моде.
Трендовые спортивные шорты.

Что касается выбора обуви под спортивные шорты, то здесь все также оказалось довольно легко. К примеру, если не хочется в очередной раз завершать лук кроссовками, то можно заменить их туфлями-лодочками.

А вот к выбору сумки для этого образа стоит подойти более внимательно. Стилисты рекомендуют отдать предпочтение расслабленности, выбрав мягкий объемный клатч или пауч через плечо.

С чем носить шорты.
С чем сочетать шорты.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее украинский стилист Екатерина Полякова рассказала, какие вещи в этом сезоне вышли из моды. Прежде всего, это джинсы с разрезами на бедрах и футболки с подплечниками. Также больше не актуальны клетчатые рубашки и спортивные сандалии.

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