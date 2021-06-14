Какие шорты в моде летом 2021: назван самый стильный фасон. Фото

За последний год мода существенно изменилась: на смену эффектным и не всегда практичным нарядам пришел комфорт и спортивный стиль. Именно по этой причине шорты на резинке имеют все шансы стать настоящим хитом этого лета.

Дизайнеры предлагают модницам на выбор сразу два варианта – аллюзия на тренировочные шорты из трикотажа, а также боксеры из атласной ткани. Сочетать их можно практически со всеми остальными вещами в гардеробе, передает издание Elle (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

По словам опытных специалистов, пригодится почти все: и классические футболки, и кроп-топы, и олимпийки, и рубашки свободного кроя, и даже джинсовые куртки.

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Что касается выбора обуви под спортивные шорты, то здесь все также оказалось довольно легко. К примеру, если не хочется в очередной раз завершать лук кроссовками, то можно заменить их туфлями-лодочками.

А вот к выбору сумки для этого образа стоит подойти более внимательно. Стилисты рекомендуют отдать предпочтение расслабленности, выбрав мягкий объемный клатч или пауч через плечо.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее украинский стилист Екатерина Полякова рассказала, какие вещи в этом сезоне вышли из моды. Прежде всего, это джинсы с разрезами на бедрах и футболки с подплечниками. Также больше не актуальны клетчатые рубашки и спортивные сандалии.