Какие шорты надеть, чтобы выглядеть стройнее и выше: пять секретов настоящих модниц. Фото

Через пару недель нашей любимой вещью в гардеробе станут шорты. Пока еще не пришло лето нужно разобраться, какими моделями стоит пополнить ваш шкаф и как выглядеть в них королевой красоты. Если прислушиваться к советам экспертов, можно скорректировать фигуру.

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OBOZREVATEL расскажет о пяти секретах, дабы поразить окружающих чувством вкуса. Давайте вместе рассмотрим все аспекты, которые стоит учесть перед покупкой этой вещи (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Шорты с завышенной талией

Шорты з завышенной талией будут визуально удлинять ноги и скрывать лишний жир внизу живота и на боках. Так можно стать более миниатюрной и грациозной. Идеальная длина данного изделия – чуть ниже середины бедра или немного выше колена.

2. Шорты с баской

Шорты с баской отлично подойдут для полных леди, так как в верхней части находятся объемные воланы. Такой вариант визуально уберет несколько лишних сантиметров в талии и закроет проблемные места. Длина шорт может быть любой, но для гармоничности образа лучше выбирать до колен.

3. Шорты с кокеткой

Для начала разберемся, что такое кокетка. Это верхняя, отрезная часть переда, так называемый "поясок". Она выполняется из более плотной ткани, чем все шорты, и способна скорректировать фигуру. Располагайте кокетку на талии, а не на бедрах. Заправляйте в шорты футболки и рубашки.

4. Юбка-шорты

Эта модель хороша тем, что будет развиваться на ветру и не способна обтягивать фигуру. Обращайте внимание на варианты без драпировки и чрезмерного количества украшений. Также исключите модели с низкой посадкой на резинке.

5. Кюлоты

Кюлоты – форма шорт с широкими брючинами, ставшая популярной еще в 2018 году. Данная вещь гардероба не будет подчеркивать ваши проблемные места – наоборот, она скроет животик. Не выбирайте слишком короткие кюлоты. Оптимальный вариант – до колен.

Недавно OBOZREVATEL информировал, какие юбки полнят и делают фигуру непропорциональной. Изделия с драпировкой на талии и форма "тюльпан" точно не для вас, если вы хотите спрятать недостатки. Подробнее – в нашем материале.