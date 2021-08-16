Какие рубашки актуальны в этом году: стилист показала готовые образы. Фото

Стилист Юлия Литвинова рассказала, что самыми актуальными в этом году являются удлиненные и укороченные модели рубашек. Также важно учитывать длину рукава.

Подробнее об этом эксперт объяснила на своей странице в Instagram. Если выбираете рубашку с длинным рукавом, то он должен полностью прикрывать запястье (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Рукав с длиной ¾ лучше не выбирать. По словам стилиста, это не всегда уместно и практично.

Видео дня

Что касается принта, то здесь всего два условия – он должен вам нравиться и подходить.

"Я рекомендую носить изделия сложного кроя с более базовыми вещами. Базовые рубашки можно использовать как для создания лаконичных комплектов, так и сочетать их с акцентными предметами гардероба", – добавила Юлия.

Специалист подытожила, что рубашку можно смело носить как самостоятельный элемент одежды, сочетая его с подходящими вещами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилист и блогерша Самаль рассказала, что в сезоне осень-зима 2022 на пике популярности будут шахматный принт, топ-бра, косынки и жилете. Также в тренде остаются мини-юбки. Кроме того, в моду возвращаются логотипы брендов на одежде.