Какие новинки стоит добавить в летний гардероб 2021. Фото

Опытные стилисты продолжают делиться беспроигрышными новинками, которые сделают образ не только ярким, но и будут оставаться в трендах несколько сезонов. Так, льняное платье миди, маленькие сумочки, винтажные рубашки в стиле диско – лишь малая часть актуальных вариантов.

Издание Who What Wear пишет, что также квадратные солнцезащитные очки в белой оправе станут отличным дополнением к наряду (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Льняные брюки с высокой посадкой – еще один незаменимый элемент женского гардероба в сезоне 2021.

Яркая замшевая куртка стала трендом, который можно смело сочетать с базовыми вещами.

Юбка с оборками из переработанного полиэстера – вещь, которая может прийтись по вкусу далеко не всем. Однако смотреться она будет стильно.

По словам стилистов, платье-рубашка пригодится для разных мероприятий.

Винтажный кожаный пиджак рекомендуется носить с классическими джинсами и базовыми топами.

Рыбацкие сандалии также названы трендом лета 2021, который можно сочетать с разными образами и стилями.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в 2021 году на пике популярности маленькие сумки, которые на первый взгляд могут показаться непрактичной вещью. На самом деле они выручат в любой жизненной ситуации и гармонично дополнят образ.