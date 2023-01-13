Какие куртки, пуховики и пальто уже не в моде: главные антитренды зимы 2023

Выглядеть стильно можно даже тогда, когда морозный ветер пробирает до костей, а снег застилает дорогу. Самый главный элемент зимнего образа, который первым бросается в глаза, – верхняя одежда, поэтому важно, чтобы она была стильной.

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Для того чтобы подобрать актуальный пуховик, пальто или дубленку, нужно знать, какие модели вышли из моды. OBOZREVATEL собрал несколько уже устаревших вариантов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пальто-тедди

Всего несколько лет назад на полки магазинов с бешеным успехом ворвалось мягкое и теплое тедди-пальто средней длины. Простой дизайн и комфортный крой позволили новой модели быть актуальной не один сезон, однако в 2023 году от нее лучше отказаться.

Парка

Популярные когда-то куртки с карманами на груди и другими декоративными элементами утратили свою актуальность и уступили место более простым моделям.

Приталенная куртка

В этом сезоне в мире моды сохранится тенденция на комфортную одежду без лишних украшений и облегающих силуетов. К тому же приталенная куртка сковывает движение и визуально прибавляет вес.

Инфантильные куртки

Верхнюю одежду с детскими принтами, веселыми рисунками и яркими узорами трудно скомбинировать так, чтобы создать стильный look. Если хочется покрасоваться в сочном образе, можно экспериментировать с аксессуарами.

Пальто-рубашка

Теплая рубашка, которая достает ниже колен и напоминает легкое пальто, уже неактуальна. Она недостаточно теплая, чтобы защитить от мороза, и выглядит некстати в зимнее время года.

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