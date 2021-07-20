Какие футболки, сумки и аксессуары уже окончательно вышли из моды. Фото

Стилист Зоя Панина рассказала, что в этом году из моды уходят украшения с ракушками, браслеты с шармами и даже футболки с подплечниками. Также неактуальны будут спортивные сандалии на грубой подошве.

Эксперт отметила, что нужно отдавать предпочтение более сдержанным моделям в стиле Chanel. Соответствующий пост Панина опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам стилиста, время ракушечных ожерелий и браслетов уходит, потому нужно донашивать то, что есть, но на новые не тратиться. Ракушки можно заменить на барочный жемчуг или цветной бисер.

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Сумки в стиле Jacquemus в этом сезоне также уходят из моды. Кроме того, из трендов пропадут браслеты с шармами, которые давно потеряли свою актуальность.

На излете и популярные сумки-пельмени, которые хотела каждая модница, а также футболки с подплечниками и спортивные сандалии на грубой подошве.

Напомним, ранее стилист Зоя Панина рассказала, с какими цветами отлично сочетается желтый, который уже несколько сезонов подряд не теряет актуальности. По ее словам, белый, коричневый, фиолетовый, зеленый, синий, красный и другие цвета легко сочетаются с летним оттенком.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зоя Панина поделилась рекомендациями, которые помогут гармонично и легко сочетать трендовые брюки-кюлоты с другими вещами в гардеробе. Оказывается, есть несколько действенных хитростей: правильно подобранная обувь, в большинстве случаев верх лучше заправлять в штаны, а также никакой низкой посадки.