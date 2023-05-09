Какие брюки надеть, чтобы выглядеть стройнее: пять моделей, которые вытягивают силуэт. Фото

Найти подходящую пару брюк – задачка не из легких. Модницы знают, для того, чтобы штаны подчеркивали достоинства фигуры, а также скрывали все ее недостатки, необходимо обращать внимание на длинный список факторов. Важно учитывать не только фасон, но и цвет, материал, принт и так далее. Идеальные брюки – это те, которые помогают своей обладательнице выглядеть стройнее.

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OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с пятью моделями, к которым стоит присмотреться при выборе брюк. Они зрительно вытянут силуэт и сделают правильные акценты на фигуре.

Брюки с высокой талией

Ни для кого не откроем Америку, если скажем, что одним из самых классических вариантов, позволяющих выглядеть стройнее, являются брюки с высокой талией. Они универсально подходят практически всем типам фигуры. Такие штаны привлекают внимание к вашим изгибам и помогают создать форму песочных часов. Брюки с высокой талией должны быть в гардеробе каждой модницы, которая хочет выглядеть стройнее.

Брюки с широкими штанинами

Брюки, прилегающие к каждой части тела, часто показывают недостатки, которые вы хотите скрыть. Форма штанины может спрятать некоторые особенности ног, которые вам не нравятся. Если вам нужна пара брюк, которые скроют и сильно широкие бедра, и икры, то такая модель – отличный выбор.

Черные брюки

Многие женщины пытаются найти деловой офисный наряд, который бы не только выглядел статусно, но и визуально стройнил. Классическая юбка-карандаш не всегда подходит женщинам с животиком или объемными ногами. А вот черные брюки – наше спасение. Они помогут скрыть любые складки и неровности силуэта, будут выглядеть официально, но при этом стильно и даже несколько дерзко, так что готовьтесь излучать уверенность в себе.

Брюки в вертикальную полосу

Вертикальные линии на брюках – идеальный выбор узора, который удлинит ножку, сделает силуэт стройнее и изящнее. Выбирайте модели, на которых полосы тянутся от линии талии до линии подола в нижней части каждой штанины.

Свободные льняные брюки

Уже совсем скоро лето, а это отличный повод пополнить свой гардероб парой стильный льняных брюк. В них вам будет максимально легко и комфортно, но это далеко не все преимущества. Свободные штаны из этого материала прекрасно смотрятся на теле. Они помогают правильно сбалансировать фигуру, а если у вас есть лишний вес, то еще и скрыть объемные ноги.

Ранее OBOZREVATEL писал о штанах, которые удачно сочетаются с любым верхом. С ними будет легко создавать ежедневные аутфиты.

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