Какие балетки выбрать и с чем их носить: опубликованы актуальные варианты. Фото

За последний год мир моды стал совершенно другим: теперь на первый план вышли расслабленность и комфорт в аутфитах. Поэтому обувь на низком ходу идеально вписывается в новые тенденции. К примеру, балетки с геометричным носком, сборками на резинке и богатой цветовой палитрой в карамельно-пастельных тонах точно не останутся без внимания в этом сезоне.

Издание Elle сообщает, что удобные кроссовки уже стремительно отходят на задний план, поэтому балетки смогут стать замечательной альтернативой. Эта обувь считается универсальной и базовой в женском гардеробе (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Балетки можно смело сочетать с рубашками оверсайз, широкими брюками, юбками-трапециями и миди, платьями в романтическом стиле или, наоборот, со строгими "футлярами".

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Кроме того, балетки в комбинации с прямыми светлыми джинсами и базовой футболкой – это классический вариант лука. Дополнить образ можно платком с ярким принтом или аксессуарами в минималистичном стиле.

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