Как выглядит самый модный пуховик зимы 2021-2022 от иконы стиля. Фото

Голливудская актриса и фотомодель Блейк Лайвли надела пуховик из 70-х и, как полагается обладательнице титула иконы стиля, вернула моду на вельвет. Куртка, в которой кинозвезда, вышла на прогулку, тут же стала главным трендом зимы 2021-2022.

Стоимость вельветового пуховика Лайвли от итальянского бренда Moncler – 1875 долларов (50 тысяч гривен), пишет InStyle. Однако можно найти много альтернатив, которые значительно отличаются в цене, но не уступают по качеству и внешнему виду (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Папарацци заметили актрису в трендовом образе во время прогулки со своим супругом, американским актером Райаном Рейнольдсом. На исполнителе роли Дэдпула были синие брюки и кардиган, а сверху куртка цвета хаки. Тоже вельветовая. Дополнила образ голливудского красавца твидовая кепка.

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Блейк же гармонично объединила светлые джинсы, кроссовки Nike и, уже хваленый, вельветовый пуховик светло-розового оттенка. Звезда эпопеи "Сплетница" неоднократно получала титул самой модной женщины по версии престижных изданий, поэтому не удивительно, что каждый ее выход разбирают до мелочей, чтобы потом пополнить свой гардероб "вещью, как у Лайвли".

Не только благодаря актрисе вельвет снова в моде. Этой осенью вещи из материала ушедшего десятилетия появились на показах Dolce&Gabanna, Chanel, Tod’s, Gucci и других брендов.

Поэтому, если вы сейчас подбираете верхнюю одежду на зиму, обратите внимание на ткань из 70-х, которая, по мнению стилистов, грандиозно возвращается на модный пьедестал.

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