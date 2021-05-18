Как выглядит незаменимый аксессуар Елизаветы II для дождливой погоды. Фото

Королева Великобритании Елизавета II известна не только своим безупречным стилем, но также и умением максимально точно и правильно подобрать к наряду аксессуары, даже если это всего лишь зонт. Так, фаворитом монарха уже длительный период времени остается зонт Fulton Birdcage.

Издание Hello Magazine пишет, что Ее Величество отдает предпочтение прозрачному фасону "птичья клетка", который гарантирует, что она все еще будет видна во время официальных выступлений под дождем (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, Найджел Фултон, генеральный директор Fulton Umbrellas, рассказал, что в начале каждого сезона к нему обращается личный помощник королевы и старший костюмер Анджела Келли, чтобы спроектировать сделанные на заказ зонтики для монарха.

"Старший костюмер королевы обычно присылает нам образцы материала, чтобы они соответствовали цветной кайме на зонтах. Затем мы производим образцы для их утверждения, и, если дальнейшие изменения не требуются, мы изготавливаем готовые зонты", – объяснил Найджел.

Так, по опубликованных ниже фото можно заметить, что к каждому образу Елизаветы II у нее есть зонт с такого же цвета каймой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на публике в блузке Whistles, в которой позировала на фотосессии в честь своей помолвки в ноябре 2010 года. Тогда знаменитость приобрела вещь за 125 фунтов стерлингов (около 174 долларов).