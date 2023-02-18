Как выглядеть стройнее с помощью цвета: 5 лайфхаков для визуальной коррекции фигуры. Фото

С помощью одежды можно как прибавить себе несколько килограммов, так и постройнеть на пару размеров. Чтобы выглядеть худее, нужно использовать цветную вертикаль в образе, то есть вещи схожие по оттенку. Сильный контраст в тонах верха и низа разделит вашу фигуру пополам, что утяжелит внешний вид.

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Стилист Татьяна Голота в Instagram поделилась несколькими приемами визуальной коррекции фигуры под названием "цветокоррекция". С помощью правильной палитры оттенков вашего аутфита вы можете выглядеть подтянутей и изящней (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Нельзя нарушать пропорции тела. Белый верх и темный низ с завышенной талией сделают туловище слишком коротким, а ноги – чересчур длинными.

2. Комбинация светлый верх + темный низ + яркая обувь сделает вас ниже и плотнее. Но если обуть пестрые кроссовки и такой же яркий свитер (необязательно подбирать одинаковый оттенок, можно взять приближенный цвет), мы выдержим цветовую вертикаль в образе.

3. Комбинация темный верх + темная обувь + темная верхняя одежда + светлые джинсы – также неудачная. Вы нарушите вертикаль и добавите несколько килограммов. Но если создать темную и светлую вертикаль (как показано на фото ниже) – ситуацию улучшится.

4. Существует разделение на теплые и холодные оттенки. К примеру, изумрудный цвет – холодный, а зеленый цвет мха – теплый. Стилисты утверждают, что сделать фигуру более стройной поможет одежда из ткани холодных оттенков.

5. Образ в одном цвете – идеальный вариант, чтобы казаться грациозней. Оттенки могут быть разными, но основной цвет – один. Используйте близкие тона синего и голубого, разные вариации желтого, бежевого и коричневого. Стройнящий и вытягивающий эффект достигается за счет отсутствия резких переходов в палитре.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в 2023 году ультрамодными будут изделия из вельвета. Они лучше всего смотрятся в повседневных стилизациях. Данную ткань в образе можно удачно совмещать с большими сумками-шопперами и удобной обувью.

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