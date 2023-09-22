Как выбрать идеальные джинсы на каждый день: 7 советов от дизайнера

Джинсы – основа гардероба, которую можно надевать куда угодно: на работу, вечер с друзьями, или даже деловую встречу (если, конечно, удачно их сочетать). Но с таким количеством стилей и брендов, найти идеальную пару не всегда легко, особенно когда вы делаете покупки в интернете.

Модное издание What to Wear собрало 7 советов, которые помогут сориентироваться в мире денима и подобрать лучшие джинсы. Дизайнер Келли Харингтон объяснила, как сделать покупку джинсов легкой и выбрать правильную пару. Она также рассказала о приемах, которые помогут подобрать идеальный вариант, даже если у вас нет возможности примерить джинсы лично.

Как покупать джинсы в интернете

"Мой главный совет по покупке джинсов в интернете состоит в том, чтобы иметь представление, какой тип кроя и посадки вы ищете, например, мешковатые, прямые, расклешенные или узкие, а также какой тип джинсовой ткани вы предпочитаете – однотонную или необработанную, эластичную или 100-процентный хлопок", – говорит Гарингтон.

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"Измерение высоты джинсов (по шву) и измерение талии являются самыми важными, поскольку длину можно изменить, отнеся их в ателье", – добавляет она. Размеры пары, которую вы рассматриваете, должны быть указаны в разделе описания продукта.

Как эксперты примеряют джинсы

"Я знаю, что это только мое мнение, но будьте готовы примерить много пар джинсов разных размеров – я всегда надеваю ту одежду на шоппинг, которую легко снять в раздевалках", – говорит Гарингтон. "Системы размеров всех джинсовых брендов отличаются, поэтому я предпочитаю игнорировать их и делать покупки на глаз или использовать замеры. То же касается посадки. Прямой фасон может не подходить мне в одном бренде, но идеально подойдет в другом. Все дело в том, чтобы найти свои идеальные джинсы, что могут занять время. Когда я нахожу идеальную посадку, я часто покупаю их в нескольких цветах", – объясняет эксперт.

"Придерживайтесь мнения: необязательно фасон, который вам подходит, должен быть трендовым. Вневременность, что бы это ни означало для вас, является ключевым. Я также советовала бы инвестировать в 100% хлопковый деним или, еще лучше, органический хлопок, который сначала может быть жестким, но такие джинсы прослужат дольше. Если вам нравится комфорт, ищите джинсовую ткань с 1% эластана", – добавляет она.

Что следует учитывать, покупая винтажные джинсы

"Восемьдесят процентов моей джинсовой коллекции состоит из винтажного денима, они из винтажных магазинов, блошиных рынков и благотворительных лавочек", – говорит Гаррингтон. "Когда я покупаю винтажную джинсовую ткань, я сосредотачиваюсь на качестве и посадке джинсов, а не на бренде, впрочем я всегда выбираю в мужском отделе, поскольку предпочитаю более свободный крой. Возьмите рулетку и запишите свои замеры, если вы не можете примерить джинсы. Ищите деним из 100% органического хлопка, поскольку они служат дольше, их можно отремонтировать с помощью латок", – рекомендует дизайнер.

Как выглядят лучшие джинсы

"Мне нравится, что деним – это вечная ткань, которая с возрастом становится лучше, и это основа моего гардероба", – говорит Гарингтон. – Для меня самые лучшие джинсы – винтажные мужские с 90-х годов. Они не особенно коллекционные и не самые модные, но мне подходят. Сочетайте их с кроссовками, босоножками, ботинками или туфлями на каблуке. Они подходят для любого случая. Я люблю их с дырками, брызгами краски и даже отремонтированными". Идеальная пара джинсов – это те, к которым вы тянетесь снова и снова, и здесь у каждого будет свой собственный вариант. Ключ к тому, чтобы найти свой – попробовать как можно больше разных силуэтов и композиций тканей.

Фасоны джинсов, прошедшие испытание временем

"Прямые и мешковатые силуэты, на мой взгляд, никогда не теряют актуальности: их можно надевать на любое событие", – говорит Гаррингтон. "Мне нравится предварительно "стиранный" деним, а также необработанный темный джинс", – добавляет она.

Как стилизовать джинсы

Джинсы – один из самых универсальных предметов с точки зрения стиля. "Вы можете увидеть, что я ношу джинсовые образы, которые иногда состоят из обуви, сумки, джинсов и пиджака. Для меня в дениме нет правил: я смешиваю стили и эпохи. Мне также нравится сочетание джинсов и рубашки – я тяготею к этому в своем повседневном стиле", – говорит эксперт.

Как ухаживать за джинсами

"Существует так много теорий по стирке джинсов. Джинсовую одежду не нужно часто стирать", – говорит Гаррингтон. "На самом деле желательно стирать как можно реже. Чем реже вы стирайте джинсы, тем лучше для ваших вещей и планеты. Стирать при низкой температуре, наизнанку и в деликатном режиме. Точечно очистите пятна и загрязнения круговыми движениями, чтобы избежать выцветших участков. Помните, что использование сушильной машины ослабляет и повреждает ткань", – объясняет она.

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