Как сэкономить на одежде: модели юбок, что актуальны как летом, так и зимой

Юбки отлично вписываются не только в женственный гардероб, но и удачно комбинируются с брутальными вещами. Благодаря такой вариативности они есть даже у тех, кто всегда был адептом брюк и джинсов. Из большого разнообразия фасонов каждая найдет тот, который удачно подчеркнет формы или придаст яркий акцент.

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Узнайте, какие юбки можно легко интегрировать в образы в любое время: как летом или осенью, так и весной и зимой. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

Юбка-карандаш

Если ваша юбка изготовлена из плотного материала (шелк, хлопок, микродайвинг или лен (бортовка)) и имеет нейтральный оттенок, ее легко стилизовать. Одну и ту же модель можно носить на прогулки, в офис или взять в путешествие.

Из денима

Это вещь, которая есть в арсенале каждой streetstyle-звезды. Если в прохладное время такую юбку носят со свитерами, рубашками, лонгсливами или пиджаками свободного кроя, то в теплую – с футболками, блузами, боди, корсетами или кроп-топами. Советуем обратить внимание на изделия длины миди и макси, которые легко сочетаются с любым верхом.

Плиссе

Юбка-плиссе добавляет к образу вертикали, которые визуально делают выше. Особенно актуальны в 2023 году модели с асимметричным подолом, на запах или с высокой посадкой. Их можно комбинировать с рубашками, футболками, кроп-топами, боди или джемперами.

Трикотажная юбка

Выбирайте модели миди и из ткани средней плотности. Более очевидный вариант использования трикотажной юбки – осенью, зимой или весной: изделие можно дополнить плотными колготками, высокими сапогами или ботильонами. Менее очевидный – летом. В теплое время этот предмет гардероба носят с кроп-топами, oversize-рубашками или майками в рубчик.

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