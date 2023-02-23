Как превратить платье макси в миди за минуту: женщина показала лайфхак, который стал вирусным. Видео

Платья длины макси остаются в топе трендов вот уже несколько сезонов подряд, однако, согласитесь, такой фасон порой может наскучить. Когда захотите надеть что-то менее длинное, а возможно даже ультрасмелое короткое, не спешите бежать в магазин. Возможно, ваше старое платье макси удастся легким движением руки превратить в миди или мини.

Видео дня

Реализовать такой трюк удалось фэшн-блогеру и модели plus-size Кристин из Лос-Анджелеса. Результатами инфлюэнсер поделилась на личной странице в TikTok, где ее видео стало вирусным, собрав больше 33,2 миллионов просмотров и 3,1 млн лайков (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Для воплощения эффективного лайфхака с платьем не понадобится швейный набор или булавка. Все, что вам пригодится, – это ваши руки, минута времени и, в идеале, зеркало.

Кристин на видео начала с того, что подняла свое облегающее макси-платье до желаемой длины. Затем модница разгладила ткань, а далее опустила ее вниз, якобы накрывая нижнюю часть юбки еще одним слоем.

Таким образом у блогера получился новый фасон платья с деталью "пеплум" на подоле.

"Это определенно работает", – прокомментировала Кристин, покрутившись перед камерой.

У многих зрителей возник логичный вопрос: не утратит ли трансформированное платье своей новой формы за несколько часов носки и ходьбы. В ответ блогер призналась, что не тестировала его, однако уверена, что если выбирать плотное обтягивающее платье, то все будет в норме. Также она посоветовала для большей надежности использовать пояс или ленточку.

Тем временем в комментариях, которых собралось больше четырех тысяч, интернет-пользователи делились своими впечатлениями: "Это отличная идея", "Делаю так уже много лет. Это действительно неоднократно меня выручало", "Нужно срочно попробовать".

Напомним, ранее мы рассказывали, как любую футболку превратить в укороченный топ. Для реализации модного лайфхака понадобится всего лишь одна резинка: для волос или канцелярская. Детали узнаете в нашем материале.

Также OBOZREVATEL писал, что фэшн-блогер из Германии по имени Таня показала подписчиками, как преобразовать кардиган в джемпер, болеро, а также оригинально укоротить его. Модный трюк стал вирусным в сети.

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