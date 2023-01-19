Как превратить кардиган в джемпер за минуту: модный лайфхак покорил сеть. Видео

Наверняка в гардеробе каждой модницы найдется кардиган, который в холодное время года становится неотъемлемой частью зимнего образа. Однако носить ежедневно одну и ту же вещь быстро надоедает, а покупка новой одежды не всегда совпадает с финансовыми возможностями. Именно поэтому фэшн-блогер из Германии по имени Таня показала подписчиками, как преобразовать кардиган в джемпер, болеро, а также оригинально укоротить его.

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Сделать это можно при помощи простых модных лайфаков. Ими Таня поделилась на своей странице в TikTok, чем буквально взорвала сеть, собрав около трех миллионов лайков (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Для начала инфлюенсер продемонстрировала, как легким движением руки превратила обыкновенный кардиган в изысканное болеро. Она взяла самые нижние пуговицы и застегнула их на спине. Вуаля – обновленный лук готов.

Затем Таня поиграла с другим кардиганом: перевернула его вверх и ногами и надела как обычно, после чего поправила пуговицы и заправила полученный стильный джемпер с V-образным вырезом в джинсы с высокой талией.

Напоследок девушка показала лайфхак с кардиганом, который поможет подчеркнуть силуэт, сделав вашу талию более выразительной, а образ – изящным. Таня взялась за нижнюю пуговицу и сложила ее так, чтобы она касалась верхней, а затем просунула противоположную пуговицу в одно из отверстий. Затем она просунула нижнюю пуговицу в оставшееся свободное отверстие на верхней части.

Ранее OBOZREVATEL писал о модных лайфхаках, которые понадобятся зимой. Стилисты поделилась хитростями, которые помогут в холодное время года не жертвовать красотой в пользу комфорта.

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