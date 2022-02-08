Как понять, что вещь вышла из моды. 6 неочевидных признаков

Каждый год дизайнеры представляют новые модные коллекции, задавая тренды в одежде и условно "отправляя" устаревшие тренды в небытие. Порой можно заметить, что какой-то элемент гардероба потерял свою актуальность всего из-за одной детали.

Модные эксперты издания Marie Claire собрали 6 неочевидных признаков, которые характерны для устаревших вещей в этом сезоне. Их может выдать все, от кроя до декора (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Силуэт и фасон

Облегающие и слишком подчеркивающие фигуру фасоны трудно комбинировать в повседневной жизни, поэтому специалисты советуют избегать подобных силуэтов в образе. Тем более, что модельеры давно ввели тренд на "пространство" между одеждой и телом, который не только практичнее и удобнее, но и создает эффект "легкости".

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Если же нет желания отказаться от приталенного наряда, рекомендуют совмещать его с оверсайзом.

Крой

По словам экспертов, в моду вернулись винтажные вещи, однако их покрой отличается от актуального. То есть, если в гардеробе родителей сохранились подобные вещи, не стоит сразу радоваться этому. Прежде всего, нужно просмотреть современные аналоги и сравнить разницу в пошиве, иначе существует риск добавить себе лишних лет.

Ткань

Слишком тонкая ткань – хлопок или трикотаж может испортить любую фигуру, подчеркнуть недостатки и белье. В 2000-х модницы массово скупали некачественную одежду, просто чтобы пополнить гардероб разнообразными элементами, однако сейчас упор делают на качество, а не количество.

Излишек декора

Аппликация, стразы, блестки, вышивка, кружево и другой декор на одежде выглядит уместно только, когда его не слишком много. Обычно такой наряд не удерживается на пике моды долго, а потом его трудно комбинировать с актуальными тенденциями и классическими образами.

Длина и посадка

Одежда должна подчеркивать фигуру, а не портить пропорции, говорят эксперты. Именно поэтому когда-то модный рукав три четверти быстро утратил актуальность, как и закатанные снизу штаны. В этом случае лучше подбирать вещи, которые не только актуальны, но и красиво сидят на теле независимо от быстрой смены моды.

Детали

Нетипичные детали в образе могут рассказать окружающим, что вещь была приобретена много лет назад. Есть одежда, по умолчанию остающияся актуальной, однако широкие рукава, манжеты странной формы, эксперименты с карманами – не подпадают под эту категорию.

Модницам советуют натренировать наблюдательность и интересоваться новыми коллекциями, чтобы точно узнавать, актуальна перед ними вещь или нет.

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