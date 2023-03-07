Как одеваться, чтобы ноги казались длиннее: пять модных лайфхаков, которые творят чудеса. Фото

Девушки невысокого роста знают, что такое относить джинсы в ателье сразу после покупки, дабы их укоротили до нужной длины. Знают, как незаметно подвернуть юбку на талии, чтобы она не была слишком длинной. А еще имеют иммунитет к усталости от носки высоких каблуков. Все эти знания и умения, безусловно, бесценны, но как насчет эффективных модных лайфхаков, которые помогут зрительно удлинить ноги?

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Этими приемами уже давно пользуются знаменитые во всем мире "дюймовочки". Например, Виктория Бекхэм, которая для миллиона своих фанаток является иконой стиля. OBOZREVATEL расскажет о пяти фэшн-трюках, которые буквально сотворят чудеса с длиной ваших ног.

Туфли цветом вашей кожи

Туфли на каблуке, конечно же, добавят вам сантиметры к росту, но более эффективным будет использование обуви цвета максимально приближенного к оттенку вашей кожи. Эта "оптическая иллюзия" визуально удлинит ножку. С обнаженными ногами лучше всего будут работать телесные лодочки, а если вы надели черные колготки, то и туфли стоит обуть черного цвета.

Брюки "съедают" обувь

Если вы проанализируете все выходы Виктории Бекхэм в брючных образах, то обратите внимание, что она всегда надевает ну слишком длинные штаны, которые буквально волочатся по земле и полностью закрывают собой обувь. Это очень эффективный лайфхак, который визуально сделает ногу длиннее. Предпочтение отдавайте брюкам с высокой посадкой.

Вертикали на ногах

Правильное использование принтов решает множество проблем. Так, вертикальные полосы ниже пояса творят настоящую магию даже с очень короткими ножками. Американская светская львица Оливия Палермо так часто носит штаны и юбки с вертикальным принтом, что мы можем быть на 100% уверенными в эффективности этого лайфхака. Очень важно в этом вопросе избегать горизонталей. Обратите внимание, что юбка Оливии "накрывает" ее ботильоны. То есть между подолом и обувью нет "проплешины", которая могла бы испортить весь вау-эффект.

Точка, с которой "растут" ноги

Все довольно банально и просто: чтобы ноги казались длиннее, максимально завысьте точку, из которой они "растут". В нашем случае речь идет о талии. Кстати, как бонус, если носить джинсы, юбки и прочее с высокой посадкой – силуэт становится более женственным и утонченным. Сравните два образа актрисы Киры Найтли. На первом фото, где она, кстати, на каблуках, ее ноги выглядят куда короче, чем на втором, где она на низком ходу. Посадка брюк многое решает.

Порой, приходится прятать ягодицы

Обладательницам не только коротких ног, но и довольно объемной попы, придется пойти на жертвы и спрятать свои ягодицы в пользу "удлинения" ног. Дело в том, что анатомические выпуклости делают точку роста ног очевидной и повысить ее при помощи завышенной талии не удастся. Поэтому рекомендуется прикрывать ягодицы при помощи удлиненного жакета или кардигана.

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