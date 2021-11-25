Как носить пуховик и выглядеть стильно. 10 образов на все случаи жизни

Зимой большинству модниц хочется не только быть в теплых и уютных вещах, но и наравне с этим быть в тренде и выглядеть стильно. Однако очень часто девушки затрудняются в выборе верхней одежды на холодное время года, а когда приобрели куртки и пуховики – не знают, как правильно носить и с чем сочетать.

OBOZREVATEL сделал подборку 10 образов с теплыми пуховиками на все случаи жизни. Отметим, чтобы выглядеть стильно и актуально, одевая пуховик, нужно использовать базовые вещи, что актуально каждый сезон (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Пуховик до талии и бедер

Пуховик длиною до талии подойдет тем, кто за рулем, поскольку он коротки и греет не все тело. Однако есть нюанс – если девушка носит такой фасон, то нужно правильно подбирать одежду, поскольку он может визуально добавить лишние килограммы. Отлично сочетается с высокими джинсами, ботинками или ботильонами на невысоком каблуке.

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Пуховик длиною до бедер – один из самых популярных видов. Все потому что это теплый вариант, которые не сковывает движения.

Отлично сочетается с узкими джинсами в дополнении с высокими ботинками, например мартинсами.

Пуховик средней длины

Отметим, что такой вариант обычно выбирают девушки с активным образом жизни, все для того, чтобы было тепло и комфортно. Он отлично сочетается с нарядом кэжуал, спортивным костюмом и брюками клеш. На верх лучшего всего подойдет свитер, водолазка или толстовка.

Пуховик длиной до колена

Любительницам классических брюк и юбок этот вариант подходит больше всего, поскольку обе вещи отлично смотрятся с таким пуховиком. Чтобы выглядеть стильно в пуховике длиной до колена, необходимо выбирать короткие юбки и те, которые длиною миди с сапогами в тон к верхней одежде.

Длинный пуховик

Иногда такой вариант пуховика называют вторым платьем, подразумевая то, что он выглядит женственно. Чтобы не испортить стильный вид, необходимо под него надевают водолазку, зауженные брюки или платье-сарафан с яркими сапогами.

Пуховик оверсайз

Тренд, который так сильно полюбился за последние несколько лет – пуховик оверсайз. Его можно сочетать со спортивным костюмом и кроссовками, а также с джинсами и ботинками-джодпурами. Кроме того, под него подойдет и стильный брючный костюм.

Среди других вариантов образов с пуховиками, которые подойдут на любые случаи жизни – куртка средней длины с платьем, с юбкой-карандашом и грубыми ботинками, с брюками с принтом, с мини-юбкой и длинными сапогами, а также со спортивным костюмом и зимними кроссовками.

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