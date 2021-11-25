Как носить пуховик и выглядеть стильно. 10 образов на все случаи жизни

Анна Яковлева
Мода
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Как носить пуховик и выглядеть стильно. 10 образов на все случаи жизни

Зимой большинству модниц хочется не только быть в теплых и уютных вещах, но и наравне с этим быть в тренде и выглядеть стильно. Однако очень часто девушки затрудняются в выборе верхней одежды на холодное время года, а когда приобрели куртки и пуховики – не знают, как правильно носить и с чем сочетать.

OBOZREVATEL сделал подборку 10 образов с теплыми пуховиками на все случаи жизни. Отметим, чтобы выглядеть стильно и актуально, одевая пуховик, нужно использовать базовые вещи, что актуально каждый сезон (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

  • Пуховик до талии и бедер

Пуховик длиною до талии подойдет тем, кто за рулем, поскольку он коротки и греет не все тело. Однако есть нюанс – если девушка носит такой фасон, то нужно правильно подбирать одежду, поскольку он может визуально добавить лишние килограммы. Отлично сочетается с высокими джинсами, ботинками или ботильонами на невысоком каблуке.

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Пуховик длиною до бедер – один из самых популярных видов. Все потому что это теплый вариант, которые не сковывает движения.

Отлично сочетается с узкими джинсами в дополнении с высокими ботинками, например мартинсами.

Пуховик до талии и бедер.
Пуховик до талии и бедер.

  • Пуховик средней длины

Отметим, что такой вариант обычно выбирают девушки с активным образом жизни, все для того, чтобы было тепло и комфортно. Он отлично сочетается с нарядом кэжуал, спортивным костюмом и брюками клеш. На верх лучшего всего подойдет свитер, водолазка или толстовка.

Пуховик средней длины.
Пуховик средней длины

  • Пуховик длиной до колена

Любительницам классических брюк и юбок этот вариант подходит больше всего, поскольку обе вещи отлично смотрятся с таким пуховиком. Чтобы выглядеть стильно в пуховике длиной до колена, необходимо выбирать короткие юбки и те, которые длиною миди с сапогами в тон к верхней одежде.

Пуховик длиной до колена.

  • Длинный пуховик

Иногда такой вариант пуховика называют вторым платьем, подразумевая то, что он выглядит женственно. Чтобы не испортить стильный вид, необходимо под него надевают водолазку, зауженные брюки или платье-сарафан с яркими сапогами.

Длинный пуховик.

  • Пуховик оверсайз

Тренд, который так сильно полюбился за последние несколько лет – пуховик оверсайз. Его можно сочетать со спортивным костюмом и кроссовками, а также с джинсами и ботинками-джодпурами. Кроме того, под него подойдет и стильный брючный костюм.

Пуховик оверсайз.
Оверсайз пуховик.
Оверсайз пуховик длиною до бедер.

Среди других вариантов образов с пуховиками, которые подойдут на любые случаи жизни – куртка средней длины с платьем, с юбкой-карандашом и грубыми ботинками, с брюками с принтом, с мини-юбкой и длинными сапогами, а также со спортивным костюмом и зимними кроссовками.

короткий пуховик с юбкой.
Оверсайз пуховик.
Пуховик до талии и бедер.
Пуховик средней длины с юбкой.
Пуховик средней длины с платьем.

Ранее OBOZREVATEL писал о четырех моделях джинс, которые никогда не выйдут из моды. Кому они подходят и с чем носить, читайте в материале OBOZREVATEL.

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