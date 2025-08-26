Почалося! Хілларі Теймур, дизайнерка молодого, але активного американського бренду Collina Strada нещодавно зізналася, що використовувала ШІ для створення принтів у своїй колекції у співпраці з BAGGU. Частина аудиторії та клієнтів різко критикувала Теймур, але модельєрка заявила, що це був експеримент і підкреслила, що ШІ може бути корисним інструментом у процесі творчості і не варто відмовлятися від нових можливостей.

Зрозуміло, що ШІ все більше впроваджується у всі галузі нашого життя, і дискусії, наскільки це виправдано та етично для індустрії моди, не уникнути. Тим паче, що мода завжди була відображенням часу. Проте якщо раніше йшлося про авангардні та новаторські рішення, то сьогодні мова про інше: про авторство ідеї. Індустрію заполонив новий гравець – штучний інтелект, і він намагається сперечатися з творчістю людини. І, зрозуміло, що в інформаційному просторі вже лунає питання: чи витримає професія дизайнера таку конкуренцію?

Адже не секрет, що у сьогоденні нейромережі здатні згенерувати тисячі ескізів за секунди, оптимізувати підбір тканин, створювати віртуальні примірочні, у яких клієнт бачить себе в одязі без примірки в магазині! Дива! Відомі будинки моди, такі як Gucci і Balenciaga, активно експериментують із цифровими аватарами і NFT – віртуальними предметами одягу. Взагалі, граються, як можуть, залучаючи, перш за все, молодіжну аудиторію.

Але водночас варто звернути увагу, що провідні будинки дуже обережні з впровадженням технологій. На престижні подіуми, як і раніше, вони виводять авторські колекції, якомога більше підкреслюючи унікальність творчої думки. Наприклад, Крістофер Бейлі, колишній креативний директор Burberry, так висловив своє ставлення до алгоритмів: "Мода – це не тільки одяг. Це історія, яку розповідає людина. Машина може допомогти з формою, але не з душею". Або ще слова креативного директора Balenciaga Демни Гвасалії: "ШІ – це новий інструмент в руках дизайнера. Але жоден алгоритм не замінить інтуїцію та емоційний зв’язок, які створюють справжню моду".

Чула, що колеги в Україні теж пробують інтегрувати цифрові технології у свою роботу. Чесно кажучи, не здивуюся, що ми можемо стати одними з "лідерів" у цьому процесі. Адже війна, економічна та політична ситуація вимагають від брендів оптимізації, а простіше сказати – здешевлення процесів. Переконана, що ШІ-технології – це велика підмога для тих, хто займається виробництвом одягу у промислових масштабах. Але яке це має відношення до моди?

Наскільки винахідливим би не був ШІ, не варто нехтувати того, що він не створює, а лише аналізує вже існуюче і пропонує свої інтерпретації. Саме тому серйозні гравці fashion-індустрії не поспішають відмовлятися від людської думки, адже це загрожує втратою унікальності.

ШІ, звісно, змінить правила гри, перекроїть ринок. Але все це скоріше стосується бізнесу, а не творчості. Тому що, на мій погляд, мода – це передусім художня мова, емоції та культурні коди. Мода – це не лише зовнішні атрибути, це ще й стосунки, і самореалізація, і спосіб заявити про себе світу.

Можливо, прийде час, коли все це не матиме значення та поступиться місцем технологіям, але поки в нашому суспільстві зберігається категорія людей, налаштованих на мистецтво і самоідентифікацію, професія "дизайнер" житиме. Важко, у обмеженому просторі, але житиме. Унікальність і високі сенси ніколи не були тиражованим товаром. Так що, на наше життя вистачить!