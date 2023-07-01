Важна каждая деталь: как не испортить образ в белом цвете
Летом от жары лучше всего спасают наряды в белом цвете. Когда леди решают создать total look (все вещи в одном либо схожих цветах), то могут ошибиться в простых нюансах. Если их не учесть, вы гарантированно испортите образ.
Мы подготовили "шпаргалку", которая поможет выглядеть эффектно в белых нарядах. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.
1. Натуральные ткани
Основой летнего образа является комфортный материал. Вряд ли вы будете выглядеть свежо, если в одежде жарко. Итак, выбирайте ткани, что пропускают воздух. Это лен, хлопок или тонкий шелк. Забудьте о синтетике.
2. Грамотно подобранные фасоны
Многие отказываются от одежды белого цвета, потому что она "прибавляет объем". Это – стереотип. Визуально полнит не цвет, а неправильно подобранный крой. Срифмуйте брюки или юбку с высокой посадкой и кроп-топ – такое сочетание замаскирует "лишнее" в зоне живота и подчеркнет талию. Если вы не хотите оголять руки – завершите образ рубашкой из легкой натуральной ткани.
3. Эксперименты с текстурами
Total white выглядит скучно, если носить или комбинировать только классические текстуры (хлопок и лен). Попробуйте сочетание хлопкового верха с атласным низом или платка и платья в технике кроше. Желательно выбирать составляющие в одном оттенке, чтобы аутфит был эффектным.
4. Оттенки белого
Составить комплект из белой одежды – нелегкая задача. Если подбираете вещи в одном тоне, визуально будете более стройными. Также обратите внимание, что нужно миксовать холодные оттенки с холодными, а теплые – с теплыми. В противном случае аутфит не будет гармоничным.
5. Игра с формами
Майки в рубчик, футболки и костюмы в белой палитре – это все классика. Не бойтесь делать ставку на актуальные фасоны. Например, топы с опущенными плечами, блузы с фантазийными воланами, бандо или рубашка с завязками. Так ваши образы будут выглядеть выигрышнее.
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