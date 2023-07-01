Важна каждая деталь: как не испортить образ в белом цвете

Летом от жары лучше всего спасают наряды в белом цвете. Когда леди решают создать total look (все вещи в одном либо схожих цветах), то могут ошибиться в простых нюансах. Если их не учесть, вы гарантированно испортите образ.

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Мы подготовили "шпаргалку", которая поможет выглядеть эффектно в белых нарядах. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Натуральные ткани

Основой летнего образа является комфортный материал. Вряд ли вы будете выглядеть свежо, если в одежде жарко. Итак, выбирайте ткани, что пропускают воздух. Это лен, хлопок или тонкий шелк. Забудьте о синтетике.

2. Грамотно подобранные фасоны

Многие отказываются от одежды белого цвета, потому что она "прибавляет объем". Это – стереотип. Визуально полнит не цвет, а неправильно подобранный крой. Срифмуйте брюки или юбку с высокой посадкой и кроп-топ – такое сочетание замаскирует "лишнее" в зоне живота и подчеркнет талию. Если вы не хотите оголять руки – завершите образ рубашкой из легкой натуральной ткани.

3. Эксперименты с текстурами

Total white выглядит скучно, если носить или комбинировать только классические текстуры (хлопок и лен). Попробуйте сочетание хлопкового верха с атласным низом или платка и платья в технике кроше. Желательно выбирать составляющие в одном оттенке, чтобы аутфит был эффектным.

4. Оттенки белого

Составить комплект из белой одежды – нелегкая задача. Если подбираете вещи в одном тоне, визуально будете более стройными. Также обратите внимание, что нужно миксовать холодные оттенки с холодными, а теплые – с теплыми. В противном случае аутфит не будет гармоничным.

5. Игра с формами

Майки в рубчик, футболки и костюмы в белой палитре – это все классика. Не бойтесь делать ставку на актуальные фасоны. Например, топы с опущенными плечами, блузы с фантазийными воланами, бандо или рубашка с завязками. Так ваши образы будут выглядеть выигрышнее.

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