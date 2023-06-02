Ми, дівчата, звикли вважати, що джинси – це просто.

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Можна довго обирати аксесуари під сукню, роздумувати над формою декольте, фасоном спідниці, але не над джинсами. Вдягнула і пішла по справам, так? Насправді все трохи складніше. Джинси мають багато різноманітних фасонів і деталей, які впливають на фінальний образ. Якщо не брати їх до уваги, є ризик купити модель, яка спотворить найкращу фігуру. Давайте розбиратися, як правильно носити джинси та інші речі з деніму. Я, Анна Романько, відомий fashion-стиліст розкрию вам усі робочі лайфхаки.

Джинси під фігуру

Обрати підходящі штани буде легше, якщо ви спочатку встанете перед дзеркалом, подивитися на себе уважним поглядом (але не надто, бо знаю, як декотрі жінки полюбляють себе критикувати) і виділите, скажімо так, слабкі і сильні сторони своєї фігури.

"Слабкі сторони" джинси повинні знівелювати, візуально виправити, щоб не було навіть натяків на існування якихось там недоліків.

Наприклад…

Дівчатам і жінкам з повними стегнами і низьким зростом найкраще підходять вільні від стегон джинси і прямі моделі.

І ще один лайфхак, про який не варто забувати під час шопінгу: ваші сідниці будуть здаватися більш об’ємними, якщо позаду на джинсах буде присутня паралельна горизонтальна лінія у вигляді трикутника, а кишені середнього розміру – розміщені під нахилом.

Окремо виділю джинси палаццо – це штани широкого прямого крою, які через свою форму візуально "витягують" силует і роблять стегна більш легкими. Палаццо обтягують талію та стегна, від колін починають розширятися, створюючи геометрично пряму лінію.

На жінках, що мають фігуру у вигляді пісочного о годинника, дуже добре сидять джинси "кльош".

Але я раджу обирати моделі, в яких власне "кльош" починається не на рівні коліна, а від середини стегна. Також вам підійдуть прямі моделі і джинси mom fit (вони вільні у стегнах, але до низу трохи звужуються). Обирайте посадку на талії, не нижче, на стегнах.

Щоб зробити широкі плечі легкими та жіночними, підійдуть наступні фасони джинсів:

Джинси банани,

Baggy slouchy,

Mom fit,

Вoyfriend.

Як бачите, усі ці джинси мають дещо спільне – об’єм на рівні стегон і в деяких випадках на талії. Цей об’єм, якщо використовувати цю хитрість правильно, візуально зменшить різницю в ширині стегон та плеч, і зробить фігуру збалансованою.

Жінкам, які вважають своєю проблемною зоною живіт, допоможуть моделі, в яких талія завищена. Денім – це жорсткий матеріал, який може мати навіть утягуючі функції. Але обирайте відповідний розмір, щоб джинси ні в якому разі не давили вам на живіт. Ще один лайфхак для вас – уникайте моделей, які за рахунок накладних елементів, кишень або декорацій створюють об’єм на рівні талії.

Тепер приділимо увагу фігурі, для якої характерно те, що плечі, талія та стегна знаходяться приблизно на одному рівні. Власницям такого силуету треба візуально створити об’єм на рівні стегон і з цим завданням, до речі, прекрасно справляються модні зараз джинси-шаровари. Будь-які моделі з вільним кроєм в стегнах в поєднанні з високою талією візуально роблять талію більш тонкою.

Як правильно носити skinny і низьку талії

Джинси-skinny в поєднанні з низької посадкою – це мабуть найсексуальніша модель джинсів. Але є "але".

Не всім струнким дівчатам підходять skinny.

Для такої моделі головне – це досить довгі ноги в поєднанні зі стрункими і вузькими стегнами.

В деяких випадках skinny можуть лише посилити диспропорцію фігури.

Що стосується низької посадки… Цей варіант класно виглядає на жінках, які мають пропорційну фігуру, плаский животик і невеликі груди. Як спеціаліст, хочу попередити, що не завжди джинси з низькою посадкою гарно поєднуються з відкритим топом. До речі, саме в цьому випадку груди можуть зробити образ вульгарним. Низька посадка спотворює фігуру невисоких жінок і підкреслює "важкі" стегна у тих, хто має силует типу "пісочний годинник".

Якість джинсів: на що звернути увагу

Джинси – це запатентований винахід компанії "Levi Strauss&Co", яка і досі випускає їх і залишається взірцем якості.

Але якщо хочете якийсь інший бренд, вам стануть у нагоді мої поради. Загалом у виборі джинсів я раджу звертати увагу на…

Перше, з чого вони зроблені.

Класичні бавовняні джинси повинні бути досить щільними, навіть жорсткими на дотик. Це доказ, що вони зшиті з матеріалу, який витримає повсякденну носку та постійне прання. Навіть тонкі літні джинси не можуть бути м’якими, якщо вони досить якісні. Придивіться до тканини, пошукайте на ній плетіння у вигляді діагонального рубчика. Ще є варіант плетіння ялинка – теж супер.

Якщо плетіння на штанах ви роздивитися не можете, або сама фактура джинсів не рівна, скоріше за все, ви тримаєте в руках неякісний товар. Такі джинси краще не брати, щоб не розчаровуватися, що обрана модель починає втрачати вигляд.

По-друге, важливий склад.

Що таке класичний деннім? Це бавовна, 100%. Але для комфортного носіння в джинсах зараз можна майже завжди знайти еластан – це матеріал, завдяки якому наші джинси тягнуться.

Нормальними показниками еластану я вважаю наявність на рівні 2-7%.