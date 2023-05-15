Изысканность в простоте: 5 стильных идей, с чем носить белую футболку. Фото

Белая футболка – база. Она проста, классична и универсальна. Имеет потенциал создавать множество интересных и стильных образов.

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Этот предмет гардероба подходит женщинам всех возрастов и типов фигуры. Итак, разберемся, как можно стилизовать футболку. Не ограничивайтесь комбинациями с джинсами или леггинсами. Детальнее читайте в материале OBOZREVATEL.

С классическим пиджаком

Пиджак свободного кроя способен подать по-новому любую вещь, в том числе белую футболку. Костюмные брюки сделают образ еще более элегантным, а джинсы – расслабленным. Добавьте к аутфиту лоферы или остроносые слингбеки (это босоножки с открытой пяткой, закрытым носком и тонким ремешком).

Total-white

Монохромный лук всегда выглядит эффектно. Как вариант, вы можете скомбинировать белую футболку с джинсами и курткой или брюками и пиджаком того же цвета. А чтобы сделать образ еще интереснее, добавьте яркую сумку, подвеску, платок или обувь. В таком наряде просто невозможно остаться незамеченным.

Юбка миди, мидакси или макси

В этом году актуально будет любое сочетание юбки с верхом: от полупрозрачных блуз до oversize-худи. Белая футболка прекрасно впишется в образ с юбками, ниже колен. Обувь тоже может быть любая: от кедов до туфель-лодочек или босоножек.

Сарафан

Стильная многослойность всегда делает базовые вещи более интересными. К примеру, вы можете сверху белой футболки надеть сарафан в тон, пастельного, яркого цвета или даже с принтом. Сюда подойдут лоферы, туфли-лодочки, кеды, мюли или слингбеки.

Раньше OBOZREVATEL писал о стильных идеях, с чем носить платья-рубашки. Например, в холодную базовую погоду их можно смело комбинировать с трикотажем.

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