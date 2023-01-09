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Испортят образ и прибавят лет: каких цветов в одежде нужно избегать после 40 лет

Катерина Малай
Мода
2 минуты
690
Испортят образ и прибавят лет: каких цветов в одежде нужно избегать после 40 лет

Когда на ум приходит, что годы забирают красоту и "свежесть", в образе анализируется все – от стиля до кроя отдельных элементов гардероба. И не зря, ведь даже такой пустяк, как неудачный цвет, может испортить внешний вид и визуально прибавить лет.

Видео дня

О том, какие оттенки лучше избегать после 40 лет, рассказали эксперты глянца Dea Vita. Всего 4 правила помогут избежать неприятностей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Оранжевый

Хотя существует теория, что яркие цвета ассоциируются с молодостью, это не всегда так. В частности, насыщенный оранжевый подчеркивает морщинки и визуально делает лицо более тусклым.

Испортят образ и прибавят лет: каких цветов в одежде нужно избегать после 40 лет

Черный

Идеальный, казалось бы, на все случаи жизни total black теряет свою актуальность, когда речь идет о свежем внешнем виде после 40. Монохромный черный наряд подчеркнет недостатки кожи и добавит усталости, однако несколько аксессуаров, блуза, обувь или пиджак исправит эту ситуацию.

Испортят образ и прибавят лет: каких цветов в одежде нужно избегать после 40 лет

Серый

Серый нельзя делать основным оттенком образа, если хочется создать отдохнувший и жизнерадостный вид. Его лучше добавлять дозированно – в аксессуарах, поскольку нейтральный серый может придать бледности коже.

Испортят образ и прибавят лет: каких цветов в одежде нужно избегать после 40 лет

Пастельные

Набор пастельных цветов в наряде без добавления контрастных элементов может показаться базовым и простым, но после 40 лучше сделать ставку на яркие детали. Таким образом одежда не будет выглядеть скучной.

Испортят образ и прибавят лет: каких цветов в одежде нужно избегать после 40 лет

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