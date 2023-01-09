Испортят образ и прибавят лет: каких цветов в одежде нужно избегать после 40 лет

Когда на ум приходит, что годы забирают красоту и "свежесть", в образе анализируется все – от стиля до кроя отдельных элементов гардероба. И не зря, ведь даже такой пустяк, как неудачный цвет, может испортить внешний вид и визуально прибавить лет.

Видео дня

О том, какие оттенки лучше избегать после 40 лет, рассказали эксперты глянца Dea Vita. Всего 4 правила помогут избежать неприятностей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Оранжевый

Хотя существует теория, что яркие цвета ассоциируются с молодостью, это не всегда так. В частности, насыщенный оранжевый подчеркивает морщинки и визуально делает лицо более тусклым.

Черный

Идеальный, казалось бы, на все случаи жизни total black теряет свою актуальность, когда речь идет о свежем внешнем виде после 40. Монохромный черный наряд подчеркнет недостатки кожи и добавит усталости, однако несколько аксессуаров, блуза, обувь или пиджак исправит эту ситуацию.

Серый

Серый нельзя делать основным оттенком образа, если хочется создать отдохнувший и жизнерадостный вид. Его лучше добавлять дозированно – в аксессуарах, поскольку нейтральный серый может придать бледности коже.

Пастельные

Набор пастельных цветов в наряде без добавления контрастных элементов может показаться базовым и простым, но после 40 лучше сделать ставку на яркие детали. Таким образом одежда не будет выглядеть скучной.

Ранее OBOZREVATEL писал, как выглядеть младше благодаря прическе. Звездные стилисты дали несколько советов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!