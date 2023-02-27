Испортят любой образ: семь моделей обуви, которые вышли из моды и считаются полной безвкусицей. Фото

Вышедшая из моды обувь может испортить даже стильную одежду. Выбирая целостный модный образ, следует внимательно проанализировать его на антитренды, чтобы пара обуви не выдавала безвкусицу.

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Модели, которые еще недавно были на пике популярности, быстро устарели и надоели красавицам, поэтому лучше подобрать более актуальные варианты. Редакторы сайта Incrivel назвали пары, о которых лучше на несколько сезонов забыть (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Шпильки

Поскольку тренды в моде несколько последних лет задают комфорт и простота, от изысканных высоких шпилек лучше избавиться. На их место пришли более стойкие каблуки разных геометрических форм.

Босоножки на плоской подошве

Ничего так не выдает безвкусицу, как открытые босоножки на плоской подошве, через которые можно почувствовать каждый камушек на дороге. Небольшая подошва спасет обстановку.

Широкие ремешки

Обувь с ремешками, которая спасала от жаркой погоды, вышла из моды, однако существует стильная альтернатива – модель с тоненькими завязками.

Бархатная обувь

Обувь из бархата выглядела элегантно в течение нескольких лет, однако в 2023 году лучше подобрать пару из кожи.

Прозрачная обувь

Не так давно красавицы во всем мире сходили с ума из-за туфель и сапог из прозрачного пластика. В своем гардеробе их имела почти каждая знаменитость. Но тренд на прозрачную модель быстро сошел на нет и уже сейчас ее называют устаревшей.

Скучные сапоги

Несколько месяцев сапожки будут еще оставаться актуальными, ведь впереди переменная весна. Впрочем, черные, серые, белые и бежевые варианты будут выглядеть скучно. Мировые бренды в новом сезоне продвигают яркие анималистические принты, поэтому следует присмотреться к насыщенным цветам.

Круглый носок

В 2023 году из моды вышел круглый носок, который зрительно делает ногу массивной. Ему на смену пришли модели с квадратным носом.

Ранее OBOZREVATEL писал о кроссовках, давно вышедших из моды, и чем их лучше заменить. С тех пор как мировые дизайнеры положили начало моде на комфорт и простоту, модницы всего мира начали стилизовать кроссовки в повседневных и даже официальных образах.

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